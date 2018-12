吳綺莉的19歲女兒卓林早前宣布已跟31歲網紅Andi結婚。兩人近日低調返港後,密密在社交平台放閃。今日,她們在公司的Instagram分享最新合照。相中的卓林和Andi穿上結婚當日著過的白色衫褲,坐在樓梯上開心自拍。

卓林擺出Chok爆表情及甫士,卻未知有心還是無意,竟然豎起中指做出粗口手勢。她們在照片下留言︰「Playful keeps the vast thoughts at bay. 🐇..🐇.. . . . 💡(調皮能令人思想廣闊。)」而卓林與Andi在另一張手拖手的卡通下留言︰「Love keeps us strong ♡ (愛令我們堅強)」

(即時娛樂)