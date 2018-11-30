【撐古仔唱歌】拒跟古天樂張家輝組Band 劉青雲：唔好破壞樂壇 (22:19)

【今晚直擊】劉青雲今晚出席在又一城舉行的活動，談到其好友古天樂（古仔），殺入叱咤我最喜愛男歌手最後五強，將跟陳奕迅和張敬軒等爭獎，而古仔的呼聲亦甚高，問青雲可有留意？他聞言說：「吓﹗古仔唱歌？哦﹗好吖好吖，多元化發展，但要顧住身體。」

會否投古仔一票？青雲笑稱：「我好似沒有聽過他唱歌，吖，好似有聽過。（拍戲時會唱？）不會，他甚少說話又怎會唱歌呢？有次偶然機會，都聽過他唱歌。（唱得OK？）我覺得OK。（浪費了？）他自己選擇，總之做自己喜歡做的事，他演戲OK，索性叫他唱歌，不要拍戲，留返個位給我們，他也適合做歌手。（鼓勵他上紅館？）他很醒目，古老闆識計這些，是時候的話，他會自己行上去，不用我們說。」

笑問青雲會否跟古仔及張家輝組Band？他笑稱：「不要破壞樂壇，老實說，他兩個是可以，家輝都得得哋，以前他唱歌，我沒有唱歌天分，也不特別享受唱歌，給他們兩個吧，他們活躍又好動。（你什麼時候唱歌？）我怎會唱歌？生日唱首生日快樂﹗」

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（即時娛樂）