【爭「終極美女廚神」】黃智雯獲讚嫁得出 麥明詩煮龍蝦湯似偈油？ (23:27)

龔嘉欣有林文龍幫手，蝦頭話有份同冠軍級麥明詩同場已當贏。(大會提供)

《美女廚房》之「美女廚神終極挑戰」明晚播出，黃智雯、麥美恩、楊詩敏（蝦頭）、龔嘉欣、張曦雯及麥明詩進行最後一戰，爭奪「終極美女廚神」之位，並由主持蕭正楠、林盛斌（Bob）、嘉賓林文龍、袁偉豪及廚師Jacques擔任評判。

6位美女在首回合要在限時內炮製頭盤、主菜及甜品，最終有人敗在時間不足，甚至出現劣食，令眾人大跌眼鏡！蝦頭指能夠與十優港姐冠軍麥明詩及華姐冠軍張曦雯同場，指「當自己已經贏咗！」阿Bob指麥明詩的龍蝦湯好似放了很耐的偈油，袁偉豪則發現麥明詩炸肉丸時，燒燶幾隻鑊。

第2回合，6位美女需要炮製「回憶的味道」，即是咕嚕肉、魚香茄子煲或豆腐火腩。阿Bob大讚麥美恩「煮嘢食嘅時候真係好吸引！」評判亦大讚張曦雯的菜式近乎完美。龔嘉欣希望將來能夠煮豆腐火腩給自己的男人食。黃智雯炮製魚香茄子煲，問各位評判能否成為「嫁得出的菜式」？林文龍試味後，大讚黃智雯一定嫁得出。蝦頭聽到評分後很感動，指「拍攝《美女廚房》是自己做咁多綜藝節目最開心嘅一晚」。終極美女廚神最終會是誰？

(即時娛樂)