【姊弟情】手機鈴聲勿用生日歌 玲姐爆發哥愛揸機自拍係因為... (17:30)

周潤發（發哥）家姐周聰玲日前接受車淑梅《舊日的足跡》訪問，分享與發哥之間的姊弟情。玲姐大讚這個比她細8年的弟弟「冇得頂」，人品好、性格又隨和，最難得是成為國際巨星後能在生活上反璞歸真，實在不簡單。提到發哥最愛拿手機為大家自拍，玲姐說︰「他的手夠長，最喜歡和大家自拍。他說戲迷是他的米飯班主，當大家是他的家人，打成一片﹗」

發哥重親情，曾為玲姐置業，玲姐對此無言感激。她說︰「一個親人照顧得自己那麼好，是一種福氣，好感恩﹗他每星期都會約家人食飯、飲茶，都是由他付款。」玲姐說弟弟非常細心，有次聽到她以「Happy Birthday」作為電話鈴聲，即提醒她換歌。玲姐說︰「他叫我不要隨便用這首歌，因為在某些場合上會不方便。例如有人在靈堂三鞠躬時，手機突然播出生日歌，一定被鬧。」

對於發哥決定百年歸老捐出全副身家，玲姐非常贊成。她說︰「有錢要回饋社會，一個人叻有什麼用？世界應該共融。我今年71歲，沒什麼追求，因為『精英向前衝， 耆英退一步海闊天空』，我只希望日日好時光，快樂又健康﹗」

（即時娛樂）