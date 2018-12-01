【句句哲理】「智慧老人」楚原出山為天文台宣傳片配音 (20:02)

前商台DJ詹志文（Leo）昨日在社交平台上載他與其工作團隊及楚原的合照。楚原叔今年4月在《香港電影金像獎頒獎典禮》上獲頒終身成就獎，他在台上發表得獎感言時字字珠璣、句句鏗鏘，令人拍掌叫好﹗原來，香港天文台近日舉行《天氣一分鐘 - 縮時攝影比賽》，Leo與其團隊為這個比賽製作宣傳片，邀得楚原叔出山為片段配音。

楚原叔在片段中說︰「你喜歡日出還是鍾意看日落呢？日出告訴我，隨時也可以是一個新的開始。日落提醒我，好似去到終點，其實是另一個起點。今日的天空如此，不代表明天也會如此。無論萬里無雲，還是雷電交加，天光一樣都係咁起身，一樣生活落去，一樣做番一個人。人生有喜有悲，但沒有人說非喜即悲。學識等待，你總會等到放晴的一日，因為明天總比昨天好，呢個就係人生。」

照片中的楚原叔雖然打扮隨意，但精神飽滿，與一班後輩合照時笑容滿面。Leo在照片下留言︰「今次一群人走上楚原叔屋企找他錄音，八十餘歲依然頭腦清晰，對自己的聲音演出還是充滿要求，錄完音後轄達合照，即使他稱自己衣衫不整，仍沒所謂的為我們留下『當年今日』，實在是難得的一場工作相遇。」

（即時娛樂）