馬蓉稱被前夫王寶強拳打腳踢 受傷照網上瘋傳 (15:05)

王寶強、馬蓉離婚後關係惡劣，更不惜鬧上法庭。今日，內地「新浪娛樂」圖文並荗地報導王寶強對馬蓉施暴，被打到全身是傷的馬蓉被送往某醫院急診。照片中的馬蓉臉部、眼睛周圍、嘴唇和手也有血跡和瘀傷，其母親的額頭也紅腫了大片。馬蓉接受內地傳媒訪問時表示王寶強和4、5個朋友今早對她拳打腳踢，搶走其手袋及手機，甚至對馬蓉媽媽動手。她說其後腦腫了一大片，手腕、大腿及整個頭部也痛得好厲害。

根據法院判決，王寶強、馬蓉離婚後，兒子歸王寶強，女兒歸馬蓉，兒子每逢周末均可回媽媽身邊一天。馬蓉媽媽表示昨晚8時許和女兒去王寶強家接孩子時，發現孩子及王寶強均不在，於是留在王家等。由於王寶強侄子要她們離開，她和馬蓉情急下走入臥室將門反鎖，王寶強侄子報警調解。

馬蓉媽媽指王寶強回家後踢碎了玻璃門，雙方發生衝突，後在警察調解下情況緩和。警察離開後，馬蓉繼續留在王家等待兒子，其後聽到房外的人愈來愈多，擔心再起衝突於是報警，並向警方說︰「王寶強揚言要殺我。」警方再次到場，王寶強提出要和馬蓉單獨溝通。雖然有警察在場，王寶強仍帶著5人衝前打馬蓉，警察一直由飯廳攔阻到臥室，也阻不住王寶強與友人對馬蓉動粗。

（即時娛樂）