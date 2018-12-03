【聽說的幸福】新歌譜寫甜蜜序曲 阿嬌：感動到想喊... (13:49)

鍾欣潼（阿嬌）將於本月20日，在香港擺酒，最近除了積極健身喼弗，於網上跟大家分享減肥進度外，原來還忙籌備新專輯，阿嬌全新國語專輯於月中推出，新歌《聽說的幸福》今日曝光，新歌說的愛情不再只是憧憬，而是切實擁有的幸福故事。

阿嬌坦言感恩有這首歌，不過令她感恩的對象並非另一半賴弘國，反而是作曲作詞人，內地著名唱作人汪蘇瀧：「汪蘇瀧是我好喜歡歌手，覺得他寫的作品好甜蜜，所以我就傳短訊給他，問他可不可以幫我寫首歌呢？其實我們之前未合作過，不過他好快答應，真的為我們度身訂做，首歌寫得好好，本身自己都不算眼淺，但一收到首歌，就感動到想哭，遇到這首歌是另一種幸福！」

MV描述一對情人相處點滴，阿嬌表示跟另一半是異地戀，所以MV情節除交代二人相處時光，還為另一半執拾行李、夜晚煲電話粥或者視像通話，就算去到哪裏會影張相跟對方分享。

其中一幕男方下廚煮公仔麵，阿嬌表示這幕令她聯想跟賴弘國，為自己做過同類事情，不用每餐大魚大肉，簡單得來又窩心。阿嬌仲透露少少心底話：「好多時我們各自分開工作，這種情況下要維繫是有難度，平時我們好著重分享自己生活，最重要是不要被遠距離影響到這段關係。」

（即時娛樂）