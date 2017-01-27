【專訪】毋忘DUO成員盧凱彤 陳奕迅接學友班愛煲劇 (17:45)

陳奕迅（Eason）今個月12號推出的新專輯《L.O.V.E.》，是紀錄著他跟DUO Band兩年多的巡迴生活和友情，當中歌曲《破壞王》正是今次合作的前奏，以幽默輕鬆的音樂介紹樂隊出場，而最後一首《可一可再》是由他親自撰寫，歌曲中途有各位DUO成員的逐一演繹，很自然就想起DUO早前失去的成員盧凱彤（Ellen），Eason說：「我們都好掛住Ellen，發生事情後，我們把出碟的計劃推遲，因為想尊重她本人和她的家人，我們當然都好不開心，她對我們的影響力真的好大。」

Eason說時面帶笑容，對Ellen的回憶仍然深深藏在心內，他續說：「還是很掛住她，繼續吧，好多事情都需要繼續，但我最開心是當晚音樂會，她太太有到，我見到她太太，個心就安落好多，可能是一種關係的連結。」

由工作拍檔轉化為朋友，再用他們最擅長的音樂去紀錄友情，到底跟陳奕迅交朋友是否一件難過登天的事？Eason說：「同陳奕迅做朋友不難，但要成為好好好好朋友就愈來愈難，我現在這個階段，不知為何愈來愈被動，可能我的上升星座，正在變成巨蟹座，近來愈來愈鍾意留在家裏，我有睇《跳躍生命線》和近期的《是咁的，法官閣下》。」

實在難以想像國際知名的男歌手，談起電視劇竟然侃侃而談，他笑言：「好多人不知道，多年前的張學友是熟悉所有電視劇的，因為他經常在家裏，我懷疑我這方面是接他的班，老實說，樂壇就未接他班，因為我跟他都仍然上班中，但這方面（指煲劇）絕對是！」

（即時娛樂）

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