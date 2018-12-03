【年幾冇拍劇】新劇演失婚失業女性 田蕊妮開工即病 (19:55)

【今日直擊】田蕊妮今天拍攝無綫新劇《她她她的少女時代》，阿田表示相距一年幾再拍劇，開工幾天就病了，還好自己尚能應付，該劇是輕鬆勵志題材，戲中扮演40歲女人。問到劇本是不是乘昨晚播完的《女人四十》餘威，而度身訂做？她笑說：「其實只是咁啱咁橋咋﹗」

她表新劇角色是失婚又失業女性，有好多情緒起伏：「好瘋狂的，以為自己有幸福老公，突然會離婚，幻象破滅，又上人生課程！」

另外，阿田主持的《女人四十》口碑和收視都不俗，更入圍台慶頒獎禮的「最佳非戲劇節目」及「最佳節目主持」。昨晚播出最後一集，談到雪卵問題，阿田更親赴台灣，了解當地雪卵情況，以及檢測自己卵子狀況。此外，她又返回以前就讀中學，跟師妹們閒談，期間有師妹跟她們的母親真情對話，令阿田感動到眼濕濕，在節目尾聲，41歲的阿田剖白了心聲：「我才明白，原來媽媽就像一面鏡子，真實無誤地反映你整個成長過程，你的幼稚和你的性格，我記得媽媽在離開這個世界前，對我說了一句話，她說：『我準備好了』。」阿田續說：「人生有很多不同階段，我也很想告訴我媽媽，我準備好走我未走完的路，用心感受即將發生的每件事，珍惜身邊所有的人。」

（即時娛樂）