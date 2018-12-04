【寵物貓咪曝光】《Marvel隊長》預告揭開詭族身世之謎 (14:22)

森姆積遜大讚貝兒娜森的寵物貓咪可愛，粉絲猜測後者其實是外星生物。（網上圖片）

安納貝寧扮演外星詭族人，救了貝兒娜森一命，並賜予最強戰鬥力。（網上圖片）

預告片終於解開Marvel隊長在地鐵車廂內毆打阿婆之謎。（網上圖片）

Marvel電影公司首齣女性超級英雄片《Marvel隊長》（Captain Marvel）今日發放第2條預告片，故事大綱終於明朗化，片段首先解開上一條預告片中，貝兒娜森（Brie Larson）飾演Marvel隊長為何在地鐵車廂內毆打阿婆之謎，原來後者正是邪惡外星斯克魯爾族人假扮，兩者更在車廂激戰，最後當然是邪不勝正。

今集重點其實是Marvel隊長的尋根之旅，原來她身受重傷，幸得《美麗有罪》女星安納貝寧（Annette Bening）扮演外星詭族所救，讓她獲得超能力，但同時失去前半生記憶，於是返回地球，並由森姆積遜（Samuel L. Jackson）扮演年輕時代的神盾局局長Nick Fury協助下，揭開身世秘密。

最新預告片除了出現Marvel隊長的終極造型外，她的寵物貓咪Goose亦首度曝光，值得一提的是，根據漫畫原著，她的寵物名叫Chewie，是一頭外表可愛，變身後卻是殺傷力驚人的外星生物，未知電影版中Goose可會帶給觀眾「驚喜」呢？《Marvel隊長》將於明年3月上映。

（即時娛樂）