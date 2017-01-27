【頹爆開工】強調負責任 黃子恆願驗DNA：有需要會配合 (18:14)

黃子恆因劇情所需，拍攝時要戴上手銬，期間他亦跟工作人員有說有笑。（劉永銳攝）

【今日直擊】捲入桃色風波的無綫男藝員黃子恆，今午在荃灣為新劇《機場特警》拍外景，期間他心事重重，眉頭深鎖，一臉頹樣，子恆拍攝完相關戲分後，換完衫再接受傳媒訪問。

問桃色事件可有影響開工情緒？他表示：「我想講的很簡單，這年半我已經冇再跟她見面，所以如果她所講的是有發生的，我當然會負責任，但這年半已經沒有再見她。」

追問他事件來龍去脈、事後會否找女方傾談？黃子恆多次表示：「我要回應的，已經回應了。」問到為何女粉絲於年半後會有這舉動？他聳肩抿嘴沒回應，表現無奈。

談到工作可有受事件影響？他問非所答：「心情當然會有影響。」當問到如何面對事件時？ 黃子恆沉思了近十秒後說：「給我冷靜一下先吧。（是否願意去驗DNA？）有需要會配合。」

有否因事件很嬲自己？黃子恆並無回答，然後將咪交給記者：「唔該曬。（可有被公司『照肺』？）有了解事件。」臨上車前，記者再問他擔不擔心事件影響形象？他沒有回答便登車離開。

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（即時娛樂）