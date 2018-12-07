【明年開騷】蒙嘉慧拍片打氣 伊健：她是我龐大精神支持 (18:44)

【今日直擊】鄭伊健今日舉行新聞發布會，宣布明年2月尾在紅館開演唱會，獲太太蒙嘉慧、鄭秀文、陳奕迅及劉偉強等拍片支持，蒙嘉慧說：「知你為演唱會做很多準備，屋企的過期食品就等你開完演唱會先食，我繼續做老婆要做的工作，湯水會有，不用擔心。老公，加油！」伊健台上靦腆說：「我們二人一起比較低調，少見她出現，她是我很龐大的精神支持，在家甚麼也可以，但在台上不識點講。」

伊健表示事前不知道太太會拍片支持，笑蒙嘉慧好似很緊張，說話口窒窒，不似平日般牙尖嘴利。至於平日是否很多愛心湯水？伊健一度扯開話題，再追問他才答：「是，以前不喜歡飲的，現在發覺好有用，事半功倍，她都有學過。（會請太太晚晚睇騷作獎勵？）每次演唱會她都在後台，不過好少話畀大家知，這都好正常，不過驚她會悶，因為日日已對住我，到當日又對住我？」

伊健表明不會夫妻檔上台，始終這是製作團隊的成果，並不是單純他個人的事。問他屆時會否騷肌？他說：「無乜所謂，睇狀態。（鄭秀文想你著短褲？）開騷時是冬天，如何著短褲？即管問問，但未試過上台著短褲，可以想想﹗」

（即時娛樂）