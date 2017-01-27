【12月15日開騷】每日飲水3500cc 演唱會前劉德華講嘢細細聲 (21:40)

《My Love Andy Lau劉德華World Tour》將於12月15日在紅館揭開序幕，進入備戰狀態的華仔除了要展現最好的身型體態、對於護嗓更是馬虎不得。華仔懂養生，曾公開說自己從不喝冰水，即使天氣再熱也是喝常溫、暖水，過燙的水也要不得。他平常從蔬果、咖啡、茶、湯品等，以為已經攝取足夠的水份，所以純淨水喝的不多。其實人體一天應攝取的水份正常值指的是純淨水。最近為了演唱會大量的排舞、運動，每天光純淨水、開聲茶、電解質水的補充超過了3500cc。華仔說喝水促進新陳代謝，但甚麼東西都有上限，過量了都不好，要依照自己的狀態隨時調整。

演唱會要唱近30首歌曲，還要很多話要跟支持他那麼多年的影歌迷朋友說，又跳又唱的，嗓子真的很重要。在這段時間開聲茶也是華仔必備的，他透露他的開聲茶沒有甚麼特別秘方。為了養聲，華仔近日說話特別輕聲細語，他笑說生氣也不敢大聲，怕傷了嗓子。

演唱會門票早已售罄，在一票難求的情況下，為了讓更多輪椅使用者能有機會欣賞，大會公布將現時尚餘的輪椅平台座位，於12月10日（星期一）公開發售予輪椅使用者。不設售票處售票，可從城市購票網、流動應用程式、信用卡或電話留座購票。

（即時娛樂）