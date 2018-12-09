【嫌刑罰寬鬆】黃子華不同意賣飛實名制：侵犯私隱權 (17:24)

黃子華已計劃來年的工作，相信很快見到他的演出。（孫華中攝）

【今日直撃】黃子華、陳曉華、丁子田及陳靜堯等，今日應邀出席活動，在台上教大家認識腦退化症。子華受訪時透露完成上次棟篤笑後，正籌備2019年與2020年的project，笑言都是做演藝事業，始終走不出這行業，不會去做上市公司的主席。

至於聖誕節要否閉關度橋？子華說：「退休的好處就是不用閉關，但都有度嘢的。（會否是棟篤笑？）不是，棟篤笑真的已完結，已經『𠺘口』，是棟篤笑以外的事。（以後不講笑？）會做高級幽默，做些大家開心的事。（會否同農夫合作？）要睇他們考唔考慮我，不想拖累他們事業，他們正如日方中。」

提到政府考慮以實名制打擊「炒黃牛」，子華表明個人不同意實名制，認為侵犯了私隱權，很同意政府檢討有關遊戲場所的條例：「現行條例就算炒黃牛的人，所受懲罰好細或者無，條例要認真研究。（是否要重罰？）是適當地review一下﹗（可能無阻嚇？）是現在太過寬鬆，唔通炒黃牛要笞刑咩？所以要適當、夠阻嚇，要他們知道要付出代價，現在是無任何監管，當然有些問題都答不到，點解可以炒樓、炒iPhone，我又答唔到大家。」

（即時娛樂）