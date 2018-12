39歲廖碧兒最近為ViuTV拍攝新劇《婚內情》,仍有空檔去菲律賓玩樂,並在社交網激罕大曬沙灘泳裝照,廖碧兒解釋話知道香港開始轉冷,為了令大家溫暖,於是送上自己的泳裝相。

廖碧兒留言:「It's starting to get cold in Hong Kong, so to warm everyone up, here's a pic I, and hope it keeps the #warmandfuzzy feelz over the weekend! #weekendvibes #outandabout #beachbum #sunseasand #palawan #feelinghappy」

(即時娛樂)