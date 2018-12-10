【回憶返晒嚟】重唱經典歌《問我》 鄭秀文揸伊健大髀 (16:39)

鄭秀文﹑鄭伊健和葛民輝在訪問，重演戲中合唱歌《問我》（右上圖），笑料百出。（大會提供）

明年2月於紅館開騷的鄭伊健，在圈中人緣極廣，鄭秀文（Sammi）﹑葛民輝﹑陳小春﹑蔡卓妍和黎姿鼎力支持。Sammi﹑伊健和阿葛接受商台訪問，三人甫見面即互爆廿年前拍戲的笑料。

看到當年拍攝的電影海報，回憶湧現，Sammi說：「我記得當年在赤柱影海報，攝影師叫我們隨意擺甫士，好快就搞掂收工，真的快手到影了也不知。當年剛剛入行拍戲，不會想太多事，心態半玩半工作、兜售青春。」

伊健突然指住Sammi，笑言要爆料：「有一次我們在天台拍戲，她身穿校服，突然說了句：『我要曬太陽』，然後便躺在地上曬太陽。當時我心想：『你好多雀斑喎，仲曬？』哈哈！」

Sammi表示當年伊健給她印象開朗、貪玩、充滿活動，如今相識廿幾年，老友鬼鬼，依然無所不談，Sammi還大膽提出，要「揸」伊健大髀，她說：「傳說中鄭伊健條腿好粗，好似80年樹幹那麼粗！」她用雙手箍住伊健大髀量度，說：「原來都不是！」伊健解釋：「可能以前健身舉鐵！」

席間阿葛提議三人再合唱電影中比賽歌《問我》，當預演熱身，Sammi拿起結他邊彈邊唱，阿葛和伊健就拿著搖鼓和沙鎚跳舞，但又不斷走錯位，笑料百出。

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（即時娛樂）