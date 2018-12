【27歲生日】麥明詩收「麥迪文」私訊 願望仍懂得開心 (12:56)

next

麥明詩今日(12月11)27歲生日,昨晚在社交網發長文自我勉勵,指26歲上半年過得不如意,感到很大的挫敗感和傷痛,但當中給予自己機會去成長,而下半年就收到很多禮物,拿到學歷資格又遇到貴人,希望新一年不是單純的順利開心,而是能夠在不順利中仍懂得開心。

麥明詩今早已投入工作,晨早去了拍攝新劇《殺手》的汽車追逐戲,並大曬身邊人送的禮物。不過最搞笑是她較早時間收到荷里活藝人「麥迪文」的私訊,話對她好有興趣,可惜只是假冒帳號。

麥明詩留言:「26歲開始的並不燦爛 - 還記得我去年生日時因個人經歷及輿論壓力感到巨大的挫敗感和傷痛,往後幾個月更續於自我矛盾及迷茫中掙扎著。但這段時間給予了我機會去生活和成長 - 因爲生活就是有黑有白有笑有淚,成長就是在黑暗中仍展望明天太陽會出來,並且在陽光下知道黑夜將又會來臨卻能處之泰然... 26歲的下半年,我收到好多禮物 - 拿到資格、遇到一些貴人、參與的劇集播放、迎接更多的節目及拍攝。這許多的禮物,去年給我的話我可能會覺得理所當然,但今年的功課讓我學懂每一件好事都要好好珍惜。

生日願望?不是明年順利開心 - 反而是明年能在不順利中仍懂得開心 - 因為pessimistically optimistic來說:「it could have been worse」。 #生日快樂」

