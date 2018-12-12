【完全公開票數】民選視帝視后 馬德鐘黃智雯大熱當選 (23:23)

TVB《萬千星輝頒獎禮》周日（16日）才舉行，其中七個主要獎項包括「最佳男、女主角」、「最受歡迎電視男、女角色」與「最佳劇集」等皆有「全民」投票，截至16日凌晨1時才截止。這些獎項的賽果是由所謂「全民」投票與TVB評委會決定，觀眾投票佔比率多少不公布，票數也不公布。最後頒獎禮公布的就是TVB決定的得獎人，唔好問點解。

在頒獎禮前看看民意，雖然只是小部份人的選擇，就當熱身賽。「方以文 睇電視喇喂」facebook專頁舉辦「觀眾在民間電視大獎」率先公布賽果。由全民提名、全民投票並完全公開票數，共選出15個獎項得主。總有效票數為29,298票，馬德鐘以《跳躍生命線》飾演的「麥在田」先拔頭籌當選民選視帝得票率達41.31%（875票)。黃智雯以大熱姿態憑《三個女人一個「因」》演的「方以因」奪民選視后，得票率超過一半，達50.38%(1,375票)。

真正的「票后」是《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏，得到74.59%票數支持成為民選最佳女配角，獲1509票。至於「票王」是周奕瑋以《周遊東京Season1&2》成為民選最佳綜藝資訊節目主持，獲1,533票。不過，《周遊東京》跟ViuTV的《全民造星》爭奪民選最佳綜藝資訊節目競爭激烈，最後《全民造星》以1,076票（42.06%）爭贏1,033票（40.38%）的《周遊東京》，以43票之差決勝負。民選最佳劇集為《愛 ‧ 回家之開心速遞》，至於飛躍進步男、女藝員分別為張景淳與林秀怡。

（即時娛樂）