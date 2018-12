next

美國財經雜誌《福布斯》公布本年度最掙錢的模特兒排行榜,真人騷《Keeping Up with the Kardashians》家族成員、年僅23歲的Kendall Jenner蟬聯冠軍,據統計她在去年6月至今年6月期間,勁掙2250萬美元(約1.75億港元)收入,大幅拋離年掙1300萬美元(約1億港元)排名第2位的新婚人妻Karlie Kloss,以及並列第3名的Chrissy Teigen和露絲韋莉(Rosie Huntington-Whiteley)。

值得一提的是,模特兒姊妹花Gigi Hadid和Bella Hadid經常在花生騷天橋上有影皆雙,然而收入卻略有不同,前者以950萬美元(約7410萬港元)險勝後者的850萬美元(約6630萬港元),分別排名第7和8位。

