【MAMA香港站】宋仲基壓軸踏紅地氈 Janet Jackson獲保鑣護駕 (19:53)

金鐘國自嘲對偶像組合的歌不太熟識，但卻唱了兩句Wanna One的作品。（鍾偉茵攝）

韓國Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）頒獎禮經過本周一韓國站及周三的日本站，今晚壓軸在香港亞洲國際博覽館舉行。

下午5時開始進行紅地氈儀式，男團防彈少年團（BTS）、Wanna One、Got7、Seventeen、女團Twice、宇宙少女、Momoland、IZ*ONE等盛裝踏上紅地氈，場面星光熠熠，守候在紅地氈兩旁的粉絲，全程尖叫聲不斷。BTS與Wanna One在紅地氈的人氣可謂最強，後者表示最期待欣賞BTS的演出。

而擔任頒獎嘉賓的Running Man金鐘國、韓片《與神同行》金東旭、《北寒諜戰》黃政民、《魔女》金多美、韓劇《來自星星的你》安宰賢、《Sketch》李善彬、《魔女的法庭》鄭麗媛、《繼承者們》「美魔女」金成鈴、《Beauty Inside》徐玄振、《加油吧！威基基》李伊庚、《愛你的時間》李鎮旭及《和遊記》車勝元及《鬼怪》李伊等。

擔任特別嘉賓的美國天后Janet Jackson在數名保鑣護駕下，踏上紅地氈，盡顯天后氣勢，她表現親民，邊行邊跟粉絲揮手，不過她未有在紅地氈接受訪問便離開。

而壓軸登場的是，連續第2年擔任主持人的《太陽的後裔》宋仲基，他以一身黑色西裝造型登場，他表示很開心連續兩年做主持，「我會努力地好好介紹歌手出場。」他又謂剛才看到Janet Jackson，不敢置信可以親眼見到她。他又透露自己正忙於拍攝新劇《阿斯達》，「大概拍攝3、4個月，預計明年5月播出，香港也好像可以收看。」

（即時娛樂）