next

與鄭嘉穎和唐詩詠等老友鬼鬼的黃嘉樂,昨天40歲生日,他的攝影師女友Samantha在社交網放閃,上載二人撐枱腳慶祝照片:「四十快樂!要日日開心日日笑!Happy birthday to my Mr.💛 Love You! #lovewithmryellow 」

至於壽星黃嘉樂昨天亦在instagram上載獨照,並寫道:「男人四十,新的開始!還未放下執著,不過開始學會處之泰然。向著目標前進。#沒有做不到只有做不做 #男人四十 #吸引力法則 #逆生長 #新的挑戰即將開始」

(即時娛樂)