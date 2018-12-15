【為女兒拍戲】顧美華早婚失敗：這條路不容易走就轉彎 (17:08)

電影《似水流年》女星顧美華近日再度參與幕前工作，演出馬浚偉舞台劇《生前約死後》，日前接受商台《1圈圈 星光背後》梁泰來，大談人生起跌。

顧美華曾經歷婚姻失敗，很早19歲就結婚，做了十多年家庭主婦後，選擇在30歲的時候重投社會，她說：「我會很投入去做一件事，例如想結婚了，就很投入做家庭主婦，當我發現這條路不是這麼容易走的時候，就轉個彎。我本來成功應徵《成報》娛樂記者一職，可是同學說有另外一份工作好像更適合我，說『青鳥』公司招聘演員，幫我寄信去應徵。」顧美華後來獲得試鏡機會，在無任何演技訓練情況下完成嚴浩執導、中國影后斯琴高娃合演的《似水流年》，因此一鳴驚人。

顧美華由84年至今共拍了21部電影，只當演戲是一份工作，目的是養大跟前夫所生的兩個囡囡，「我要供她們讀書，片酬花光了，就再接戲拍。其實我從來當拍電影都只是一份工作而已，沒有認為是很難的事情。因為不懂拍電影是什麼，所以不懂得害怕。（當年如何面對嚴浩和斯琴高娃？）我不認識他們，我當他們是同事而已，或者是這樣才不會感到有太大壓力。」

（即時娛樂）