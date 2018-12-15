【高妹佔優】三料亞姐冠軍王路瑤獲千萬后冠權杖 香港代表捧蛋而回 (22:39)

《2018亞洲小姐總決賽》今晚（15日）在馬來西亞舉行，16位候選佳麗經過口才考核、泳裝、舞蹈表演等多個環節競逐後，結果由來自中國河北的王路瑤勇奪冠軍殊榮，她同時亦奪得「最完美體態大奬」及「最上鏡小姐」獎項，成為「三料」冠軍！亞軍是來自阿聯酋的李德鳳、季軍則由山東佳麗宿婧一所得，至於四位香港賽區代表梁雪瑤、張右雨、林孜沫及李芷菱皆空手而回。

今屆亞姐有傳統的問答、泳裝環節外，亦加入創新的跳水舞、打鼓等演出，令節目可觀性大增，其中頒發獎項之前，大會更宣布今年亞姐冠軍的后冠、權杖總值超過一千萬港元，而鑲有3003粒寶石的權杖，更獲即場宣布打破健力士世界紀錄，成為世上鑲有最多寶石的權杖。

18歲的王路瑤，在答問環節中，憑一襲拉丁舞演出，成功突圍，贏得不少掌聲，其後她在泳裝、打鼓、跳舞等環節亦有上佳表現，結果成功脫穎而出，獲封三料冠軍。王路瑤對於自己勇奪三獎也大表驚訝：「很開心，得到『最完美體態大奬』之後，再得『最上鏡小姐』已感到超開心，最後宣布冠軍一刻，我簡直開心得有點抖顫。（覺得自己是否贏在跳拉打舞？）每個環節都有努力付出。（得到過千萬權杖會怎樣處理？）會用最強能力保護它，會買一個保險箱保護它。」

亞軍李德鳳表示得亞軍已很激動，當問她會否加入香港娛樂圈？李德鳳說：「有機會可以到香港發展，不過是否加入娛樂圈就要看緣份。我喜歡演戲，讀書時都有演過。」季軍宿婧一直言很開心可以得到季軍，透露事前沒有想過會得獎，刻下都會先完成學業，待畢業後才為事業作打算。

據大會資料，三甲也是高妹，王路瑤與李德鳳皆身高176cm，季軍宿婧一也有172cm。香港代表張右雨剖析輸給對手的原因：「輸身高！（有否因落敗而不高興？）沒有，過程最緊要，可以到韓國受訓，又可以到馬六甲的盛大舞台演出，已很心滿意足。（會否加入娛樂圈？）會，對娛樂圈很有興趣！」

（即時娛樂）