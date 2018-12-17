【第二次求婚先成功】阿蕭翠如今年四月 新西蘭註冊結婚 (00:27)

【今晚直擊】蕭正楠（阿蕭）跟好兄弟曹永廉，今晚在台慶頒獎禮獲獎，並從黃翠如手中接過獎座，期間阿蕭在台上直呼黃翠如做太太，原來二人已結婚。

阿蕭事後接受訪問，他表示結婚已一段時間，於今年四﹑五月在新西蘭結婚，不過他自爆第一次求婚時失敗：「原本去全歐洲最快過山車求婚，部車向上駛時，我拎隻戒指出來，叫翠如望下，但佢好驚，死都唔望，所以取消行動。」

再追問第二次求婚過程，阿蕭則笑言內子（指翠如）比較怕醜，亦不想說太多：「以簡單方式做呢件事，第二次求婚成功咗好開心，四五月註冊結婚，其實唔係想拖咁耐，但每次吉日，一係撞正（鄭）嘉穎結婚﹑然後到（陳）展鵬﹑然後到Grace（陳凱琳）有咗，一直到今日好日子，一次過對全港觀眾講。」

在旁曹永廉搞笑說：「其實有危機，如果佢冇獎，唔知等幾時先講。」阿蕭表示註冊當天只有他們二人，但事前已知會父母。為什麼選新西蘭？阿蕭沒正面回應：「佢（指翠如）係旅遊達人，好難就啲期，見有個期就飛過去，公證人都係當地人。（補擺喜酒？）畀我同佢傾下先，都要尊重佢意見。」

問到求婚過程有沒有趣事發生？阿蕭則爆料指翠如去錯了當地女子法庭：「佢攞埋結婚申請書去排隊，呢個女仔太可愛。」阿蕭表示翠如都不太知道他今晚會在頒獎台上報喜，但想為她留一個美好回憶。有指阿蕭「騎劫」頒獎禮，阿廉幫口：「講兩句啫﹗」阿蕭也說：「都係講兩句啫，好多謝呢個兄弟，阿廉比我仲緊張，係一世兄弟。」

（即時娛樂）