【Ig曬婚戒】黃翠如︰我們什麼也沒有 但我們擁有了對方 (12:38)

蕭正楠昨晚在《萬千星輝頒獎典禮2018》上宣布已跟黃翠如結婚，令人驚喜﹗蕭正楠於頒獎禮後受訪，透露兩人今年4月在新西蘭旅行結婚，翠如今日凌晨就在社交平台上載與蕭正楠戴住婚戒的照片，透露更多婚禮細節。

她寫著︰「某時，某地。他在過山車上向我求婚，我在河邊向他求婚。某時，某地。沒有衣香鬢影，沒有氣派場地，就連一對合尺寸的戒指也找不到，然後我們在一個鄉村小市集，找到一對用餐具弄出來的小戒指⋯⋯ 就這樣吧。」

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「那一刻，我們什麼也沒有，但我們擁有了對方。證婚人問我們，為什麼是對方？他說，她是那一個，假如到了下輩子，她遺忘了我，我要大力拍拍她的頭，她就會記起我，然後我們又再在一起，她就是那一個人。我說，他是那一個，每次我跌倒，他總是坐在我身邊，讓我哭着說流血很痛，到靜止下來，然後拖起我，繼續帶着我走，他就是那一個人。」

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「我們給對方的，是陪伴的承諾。沒有奢華的浪漫，但足夠。我們不是羅大樹和花萍。我們不是馮汐然和顧成雙。我們是蕭正楠和黃翠如。那一天，天空出現一道彩虹，這是最好的祝福。」

蕭正楠之後亦在Instagram留言︰「你快樂所以我快樂。」

（即時娛樂）