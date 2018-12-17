港台「第四十一屆十大中文金曲」得獎名單 (18:13)

港台今日舉行上半場的「第四十一屆十大中文金曲」頒獎禮。（劉永銳攝）

優秀流行歌手大獎

江海迦 王灝兒 容祖兒 陳奕迅 衛蘭 謝安琪

李幸倪 周柏豪 張敬軒 陳柏宇 鄭欣宜

十大金曲獎

1. 缺 張敬軒

2. 漸漸 陳奕迅

3. 男人背後 周柏豪

4. 認真如初 陳柏宇

5. 橙海 Supper Moment

5. 很堅強 李幸倪

6. 小問題 江海迦

7. 停半分鐘聽一闕歌 許廷鏗

7. 一個女人和浴室 謝安琪

8. 假使世界原來不像你預期 方皓玟

9. 孝順 吳業坤

10. 到此一遊 胡鴻鈞

優秀流行國語歌曲獎

金獎︰之外 陳奕迅

銀獎︰倒數 鄧紫棋

銅獎︰張家明和婉君 李榮浩

最有前途新人獎

金獎︰曾樂彤

銀獎︰戴祖儀

銅獎︰譚杏藍

優異獎︰洪嘉豪 李皓軒 黃妍

最佳進步獎

金獎︰梁釗峰

銀獎︰吳浩康

銅獎︰葉巧琳

CASH最佳創作歌手獎︰林奕匡

最佳樂隊 / 組合獎︰

金獎︰Supper Moment

銀獎︰Dear Jane

銅獎︰Robynn & Kendy

最佳中文唱片獎

男歌手︰HINSIDEOUT演唱會 張敬軒

女歌手︰三二一GO LIVE 楊千嬅

組合︰生於C AllStar演唱會 C AllStar

金針獎︰達明一派

（即時娛樂）