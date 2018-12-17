【簽字天公造美】被同事催生B 蕭正楠：我哋鍾意小朋友 (19:11)

【今日直擊】蕭正楠（阿蕭）昨晚在台慶頒獎禮，驚爆已跟黃翠如在今年四﹑五月，於新西蘭註冊結婚。升呢為人夫的阿蕭，今日如常開工，跟姚子羚、陳瀅及張達倫在上環拍攝新劇《黃金有罪》。他直言好多好友和親戚都不知此事，所以大家都感驚喜。

阿蕭笑言昨晚現場，見到很多女藝人和朋友都喊：「尤其胡定欣，見她攬住我喊，說很感動，我都很開心。但我當然希望身邊攬住我的是她（黃翠如）喇，但她已飛車走了。因她不想成為焦點，覺得頒獎禮應該屬於大家得獎的朋友，所以我講完之後，她都嘩了一聲，說不得了，要即刻閃。」

問到昨晚回家後翠如如何對他？阿蕭忍不住爆笑：「嘩！很溫柔呀，哈哈。未見過他那麼溫柔。她知她走後，我要獨自應付傳媒，講述成個經過，又要處理很多事，她覺得很感動，所以對我很好，但瞓醒第二日已返回原形。（如何好法？）我停低架車，她已站在門口用很迷人的眼神望住我。」

談到翠如在IG貼文，第二次求婚是由她主動，阿蕭表示詳情交由翠如講。阿蕭透露在求婚時，已向翠如送上鑽戒，但翠如個性不會著重卡數，反而一隻刀叉的戒指更有價值，這兩隻戒指他們以後也會戴出來。

問到可有生B計劃？阿蕭笑言今天開工，很多同事都催他：「快啲喇，條腰好緊要」，是因為抱小朋友沖涼和烏低身，都要很多腰力，過多幾年便會很辛苦：「大家給很多鼓勵我，順其自然喇，我們都喜歡小朋友。」

阿蕭又透露結婚前幾日都落大雨，都擔心結婚當日點搞，但幸好簽字當日中午天公造美，還有彩虹出現。

（即時娛樂）