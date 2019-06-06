2019彩虹變髮 玫瑰色 陽光感 明亮可人

Kérastase極緻全效修護精華——配方以珍貴的山茶花籽油製成，帶有芬芳香味外，當中的油酸（奧米加9）和亞麻油酸能滋潤並撫平毛燥髮絲，令秀髮豐盈柔軟，同時增添髮絲的光澤感。$400/100ml（品牌提供）

John Masters Organics蜂蜜修護髮膜——專為極度乾旱及受損秀髮而設的深層修護療程，蘊含巴庫里脂及蒙剛果油，據稱具深層滋養和潤髮功效，結合有機蜂蜜、有機木槿及具深層滋養和潤髮功效，令秀髮回復光亮、水潤，同時易於打理。$375/125g（品牌提供）

Oribe Masque for Beautiful Color——髮膜配方注入密集、強化角質層、護色濾紫外線成分與新世代的毛躁修復生物聚合物，配合養護髮色技術，據稱有助提升髮色、修復髮質的光澤感。配方同時納入最新的抗紫外線保護技術，在陽光下保護髮色。$510/175ml（品牌提供）

Botanist植物性清新舒爽護髮素——含白樺、甘蔗、甘草、大豆、堅果及麥芽汁等成分，據稱有助修復夏季因紫外線和冷氣而受損的髮絲，使其重拾彈性和輕盈感。添加薄荷醇配方，洗髮後感覺清爽無比。$117（品牌提供）

【明報專訊】烏黑秀髮固然吸引，但對不少女士來說卻略嫌沉悶和欠缺層次感。染髮已成為女士的美容日常，髮色更如時裝及彩妝一樣有其潮流指標，要避免染錯髮色，可參考3位專業髮型師的2019髮色潮流意見和保持髮色亮澤如新的秘技。

白金色調偏冷 適合亞洲人膚色

彩虹般的髮色多年前開始在天橋模特兒、名人與紅星間流行，吸睛的色彩令外形更亮眼，也能增加髮型的層次感，令髮型及整體造型帶來更多可能性。過往幾季亞麻色及灰色系髮色大行其道，星級髮型師Zap Tang分享：「今年流行玫瑰色調的髮色，和偏紅色調的咖啡色為基底的髮色（rosy brown），大膽一點的話，也可以混合明亮的橙調。」至於髮型師Marvin Lin則推薦富有陽光氣息的髮色：「今年春夏流行sun-kissed效果，層次感豐富，具陽光氣息，可以凸顯活力，例如白金色或偏淺的金色（blond），而前者偏冷的色調更適合亞洲人膚色。」

霧面質感 更輕盈柔和

除了髮色以外，髮色的質感與特色染髮也是一大主流。專業髮型師Daniel Chang建議女士不應盲目追求髮色潮流，而是應該以自己膚色作準則，再根據平日的穿搭、生活習慣及性格挑選髮色。「如果擁有健康的小麥色膚色，應避免深紅色調或帶黃調的髮色（如金啡色）。假如膚色偏黃、暗啞的話，則可大膽使用帶淡粉紅、淡紫色的髮色，可以令肌膚看來更明亮、白淨。不論挑選任何髮色，近年較流行霧面的質感，髮色如套上濾鏡般有透明感的效果，能令髮型看來更輕盈、更柔和。」Zap Tang也特別提醒：「如想進一步增加髮型的層次感，不論是線條較粗的highlight，大玩法式挑染（Balayage），還是大幅從頭頂深色至髮尾淺色的漸層染髮（ombre）也是好選擇，這兩種染髮方法也能避免頭髮長長後出現『布丁頭』的尷尬情況。」

染髮前一天避免洗頭

要擁有明亮及色彩豐富的新髮色，染髮前後的護理也相當重要。3名專業髮型師都不約而同分享有趣的「護髮心得」——染髮前一天避免洗頭。擁有自家研發洗護髮品牌的Marvin Lin指出：「染髮過程需損害頭髮結構才能改變顏色，所以建議染髮前多做護理，提升髮質後才染髮。染髮前一天，如果沒有加太多的定型產品，最好不用洗頭，因為頭部皮膚自然分泌的油脂膜會在染髮時保護頭部皮膚。」Zap Tang亦分享：「現今染髮的技術與工具發展已經很完善，在漂染頭髮前，常會先塗上保護頭皮的產品，猶如保護膜的功用，減少染髮劑及化學物質接觸頭皮的機會。」

過往染髮後若想維持顏色，大多使用鎖色洗護產品，鎖緊頭髮的鱗狀表層，令髮色留於髮芯。Daniel Cheng指出：「近年市面上推出的有色洗髮水（color shampoo）是很好的替代品，使用時可根據漂染的髮色挑選。它能防止染後髮色變得枯黃，同時補充色彩因子，令髮色維持飽和度，令髮色更持久。」至於紫外線猛烈的夏日，秀髮長期暴曬於陽光下會變得乾燥，髮色亦會大打折扣。如頻繁參與水上活動，不論海水鹽分還是泳池中的氯氣，皆會加劇紫外線打開鱗狀表層的力道，為髮絲帶來更大的破壞。

保濕抗熱防曬產品護髮

Marvin Lin表示：「染髮後，頭髮表皮層受損，需要額外補充修護，顏色才能更持久，建議用較多角質蛋白、透明質酸和膠原蛋白的洗護產品，修補染髮過程中受損和流失的頭髮纖維結構。另外，出門前宜使用有抗熱、防曬及保濕功能的產品，先為頭髮加上一層保護膜，如抗熱、防UV的免沖洗護髮素或精華（leave-In treatment) 打底，可大大減輕陽光及其他環境因素對髮色的損傷。」

■Profile

◆Zap Tang

Essensuals Toni & Guy總監，從事髮型界逾15年。經常跟各大國際化妝品牌合作。為岑麗香、高海寧、湯洛雯等藝人的髮型師。

◆Daniel Cheng

專業髮型師，擁有10年髮型設計經驗。曾參與國際髮型大賽，到日本與各地髮型師交流及表演。活躍於各大時裝品牌、廣告及雜誌活動。

◆Marvin Lin

曾到倫敦深造的星級專業髮型師，擁有20多年頂級salon和國際影視製作台前幕後的豐富經驗，現時為salon SHHH創作總監，顧客包括美容雜誌編輯、城中名人以至中東王室成員。

查詢：Botanist hk.botanistofficial.com；Hair Rituel by Sisley 2997 9368；John Masters Organics 2117 0721；Kérastase 2157 0523；OMG 2915 1001；Oribe 2869 5816

文：Mike Lai

編輯：廖偉龍

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