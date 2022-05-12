beauty：雀斑 太陽斑 荷爾蒙斑 掃走頑固色斑 肌膚零瑕疵

belif 8%維C亮白抗氧奇蹟安瓶——蘊含8%純維他命C，配合以8種天然草本植物研發成的配方Herb-toco Formula，據稱有助抑制黑色素形成，發揮抗氧亮白協同功效，改善肌膚暗沉問題。當中的天然保濕成分，據稱能抑制維他命C容易氧化的問題，同時減輕維他命C的黏膩質感。$530/30ml（品牌提供）

Givenchy花漾鑽肌淨白抗斑精華液——採用獨家研發的亮白複合物，據稱有助增強皮膚光澤的維他命C衍生物；當中蘊含的白雛菊，據稱能均勻膚色，配以日本白玉蘭，則據稱有助抑制黑色素形成，從而減少及淡化色斑。$670/15ml（品牌提供）

【明報專訊】女士總愛追求白滑無瑕肌，即使面上出現一顆小小色斑，也會擔心不已。要擺脫色斑問題，除先要了解各種色斑成因，還要從預防工夫做起，才能對症下藥掃走頑固色斑，擁有令人羡慕的「零瑕疵」肌膚。

皮膚上的斑點，總是不知不覺出現，似乎避無可避。究竟什麼是導致斑點形成的原因？皮膚及性病科專科醫生陳厚毅表示：「色斑的形成主要跟曬太陽有關，部分人則因為受荷爾蒙影響，常見的色斑可以分為雀斑、太陽斑，以及荷爾蒙斑。」他詳細分析：「雀斑通常因為長時間在太陽下活動而出現，當肌膚受紫外線刺激，人體便會釋放黑色素以保護皮膚細胞，當黑色素積聚於皮膚表層，就會形成色斑，當中以散佈於面頰兩邊的雀斑較為常見。」太陽斑則跟雀班相似，通常在10多歲時開始出現，大多數是因長期做運動，未有做好防曬措施而引起。在外觀上，雀斑為碎點，而太陽斑則多呈圓形，兩者都是深啡色。至於荷爾蒙斑則與荷爾蒙的水平有關，「通常發生在30至40歲的人士身上，例如服食避孕藥或生育後，都有可能出現荷爾蒙斑」。

做好防曬 預防勝於治療

色斑的可惡之處，在於每當出現後便難以消失，怎樣才能避免皮膚出現斑點？陳厚毅認為「預防勝於治療」才是對策。「要避免色斑形成，每天都需要做好防曬措施。好多人誤以為只有太陽高掛的日子才需要塗防曬，其實無論晴天、陰天，紫外線都會傷害皮膚。」他說：「色斑是日積月累形成，有醫學研究指出，由紫外線造成的皮膚傷害，當中有七至八成，其實早於18歲前已形成，色斑亦有可能出現於身體不同位置，例如手背或是腳部。」由此可見，應從小養成防曬習慣，日常防曬才最有效保護皮膚。哪些是有效對抗斑點的成分？陳厚毅表示：「針對去斑產品，大多蘊含維他命C（Vitamin C），對減淡表層色斑、抑制黑色素形成有一定效果，當中以左旋C效果較為顯著。」另外，對苯二酚（hydroquinone）具有抑制形成黑色素的酪胺酸酵素，可破壞形成的黑色素細胞，但由於其高濃度有可能引起皮膚炎、色素沉澱等不良副作用，必須在醫生監管下才可使用。

市面上的護膚品，一般只有「淡化」斑點的功效，並不能讓色斑徹底消失。陳厚毅表示，要去除礙眼的色斑，便需要靠激光或彩光治療，「不過要視乎是什麼類型的色斑，以及激光或彩光的波長，如荷爾蒙斑是不能完全消失的」。在「打斑」後，亦應避免曬太陽而導致色斑再次出現，同時在日常護理中，應採用溫和的潔面產品，做好皮膚保濕工夫。他一再提醒，要有效對抗色斑，終始要平日做好防曬工夫：「塗防曬時不要只塗局部位置，亦不應塗得太薄，以免影響防曬效果。」

掌握化妝技巧 遮蓋斑點

至於想依靠化妝品來遮蓋面上斑點的話，資深化妝師Chris Lam表示：「雖然市面上不少粉底都具備遮瑕功效，不過要完全遮蓋斑點，便必須採用粉條狀的遮瑕膏。」在使用遮瑕膏時，Chris指出並不能僅使用單一色調，他解釋：「由於斑點通常較為深色，甚至帶有黑色，應使用橙色的遮瑕膏，才能中和深色，達至修飾效果，原理就像遮掩黑眼圈一樣。再配上接近自己膚色的遮瑕膏來掩蓋橙色位置，便能把斑點好好遮蓋。」那什麼是有效的減淡斑點方式？Chris與陳厚毅有相同看法，他認為每日也必須做好防曬工夫，避免色斑因紫外線而變深，其次使用去斑精華素亦有助淡化斑點，不過若色斑已太深或面積較大，護膚品的功效便很有限，需要找醫生透過激光方式去除斑點。

查詢：belif 2110 0131（時代廣場Facesss） Borghese 6972 5570（銅鑼灣崇光百貨） Caudalie 2319 1006（中環歌賦街） Kiehl's 2111 4032（ifc） Givenchy Beauty 2111 8930（K11 MUSEA）

■陳厚毅

皮膚及性病科專科醫生、香港醫學會會董。

■Chris Lam

入行20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com