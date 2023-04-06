beauty：塑造豐滿唇妝秘訣 啡色唇線興起 撞色潮流

【明報專訊】疫情期間，我們的生活經歷了翻天覆地的變化，對於慣常化妝扮靚的女士來說，口罩成為必需品，唇膏則變成一種「奢侈品」。望穿秋水，現在大家終於可以脫下口罩、塗上唇膏，再次展現漂亮的唇部妝容。這次我們請來專業化妝師Chris Lam為我們示範3款色系的唇妝，並分享各式各樣的唇妝手法。

唇膏顏色可說是唇妝的重要元素，而粉紅、鮮紅和啡色，都是3種甚受歡迎的唇妝色系。粉紅能展現出女性的柔美氣質，亦予人甜美可愛的感覺；鮮紅是非常經典的選擇，可以讓唇部看起來更加鮮明，塑造美艷形象；啡色則是近年非常流行的顏色之一，看起來自然又不失時尚氣息。

唇部邊緣加遮瑕膏 妝容更自然

很多女性都喜歡粉紅唇妝（圖1），不過有時候塗上粉紅色唇膏時，卻因為本身的唇色暗沉，導致唇色不均。原來只需要一個小技巧，便可以改善問題，就是在口唇邊加遮瑕膏。Chris表示：「化唇妝加遮瑕膏是一個非常實用的技巧，可以讓唇妝看起來更自然和均勻，對於唇色不均勻或深唇色的女性來說尤其有用。」上唇妝時，首先可用唇刷或唇線筆將粉紅色唇膏塗在唇部中央，然後輕輕塗抹開來。接着在唇部邊緣處位置輕輕塗上遮瑕膏，但注意不要塗得太多，以免影響唇妝的整體效果。最後用唇刷或唇線筆輕輕塗抹唇部邊緣處的遮瑕膏，使其與唇部自然融合。

市面上的粉紅色唇膏由淺到深，色調多變又吸引，似乎每一種都讓女性無法抗拒。不過Chris指出，應該根據個人的膚色挑選合適色調的粉紅色唇膏。「如果膚色偏黃，可以選擇帶有橙色調的粉紅色唇膏，令膚色看起來更加明亮；若膚色偏白，則可以選擇淡粉色系的唇膏，提升面部氣色。」

塗lip gloss讓唇部反射光線

要塑造一個豐滿的鮮紅色唇妝（圖2）亦有不少技巧。Chris教路：「首先可以使用唇線筆勾勒出唇形，令唇部看起來更加豐滿。應該選擇與唇膏顏色相近的唇線筆，輕輕勾勒唇線，但注意不要畫得『太實』，以免讓唇部看起來生硬。」接着再使用明亮的紅色唇膏填滿唇部，他建議使用唇刷均勻塗抹唇膏，這樣可以讓唇妝更加持久，也可以避免唇膏暈染或脫落。從時裝照片中，我們經常可見模特兒化上具光澤感又豐滿的鮮紅唇妝，看起來相當性感，究竟如何不需要電腦後期「加工」而做出這樣的妝效？Chris表示：「在唇部中央輕輕塗上一些lip gloss，便可以讓唇部反射光線，讓唇妝看起來更加豐滿。」若希望唇部看起來更加豐滿，亦可以嘗試混合兩種不同色調的唇膏，選擇一種比較深的鮮紅色唇膏和一種比較亮的鮮紅色唇膏，混合在一起塗在唇部上，從而讓唇部看起來更加豐滿和立體。

流行啡色唇線 選擇相襯唇膏顏色

近年興起唇線撞色潮流，當中尤其流行啡色唇線（圖3）。與傳統的紅色、深紅唇線不同，啡色唇線看起來更接近自然唇色，能夠融合唇部膚色，不會讓唇部看起來死板和不自然。此外，啡色唇線還能夠很好地修飾唇部，讓唇部輪廓更加清晰，線條更加流暢。畫啡色唇線時，Chris建議可以選擇與啡色唇線相襯的唇膏顏色，例如以淺啡色唇線搭配淺粉色唇膏；深啡色唇線搭配深紅色唇膏等，這樣可以讓唇妝更加和諧，看起來自然不突兀。

■Chris Lam

入行超過20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

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文：劉詩言

模特兒：Sabrina B（Primo Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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