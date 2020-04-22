Watch Out：金屬鏈帶 皮帶 橡膠帶 自行拆換表帶 腕表變新裝

彩色表帶：Zenith Defy Midnight腕表是系列的首枚女裝表，36毫米精鋼表殼鑲嵌11顆明亮式切割鑽石，3時位置設日期視窗。腕表配備多款表鏈和表帶，無論是精鋼表鏈、彩色緞面或皮革表帶（橡膠襯裏），均可通過背面的快速更換系統直接更換（小圖），毋須工具。每枚腕表均提供三條彩色表帶及可更換折疊表扣。$68,400（品牌提供）

替換表鏈表帶：Vacheron Constantin Overseas系列腕表，以黑色漆面表盤搭配精鋼表殼，搭載品牌自行研發製作的5110 DT自動上鏈機芯，可顯示兩個時區時間，並擁有日期及晝夜指示，用上可快速替換表鏈和表帶系統（小圖）。$187,000（品牌提供）

快拆表帶系統：Panerai Luminor Due Goldtech腕表用上新表殼物料，由18K黃金及其他貴金屬製成，內含較高比例的銅和鉑金。銅賦予其鮮亮顏色和深厚色澤，而鉑金則有助抵禦氧化鏽蝕，腕表配備快拆表帶系統（小圖）。$156,500（品牌提供）

【明報專訊】因為疫情，近期大家也有更多時間留在家中，可有趁此機會好好整理和修理自己的衣服和飾物？除了衫褲鞋襪，也可花時間好好照顧自己的腕表。平常我們總有不同衣物可以替換，相比起來，腕表就算每天佩戴慢慢變殘舊，也少有更換表帶。近年腕表表帶物料和設計愈來愈多元化，今次教大家在家自行更換表帶。

當腕表發生故障或需要更換表帶時，必須將表帶拆卸下來。但大家知道如何拆腕表帶、拆表帶時需要什麼工具嗎？不少人對皮帶腕表也情有獨鍾，可是一般來說，皮帶壽命不算很長，如果每天佩戴的話，可能每兩三年就要更換一次。雖然腕表不能像衣服般常常更換，但只要為舊表換上不同顏色、質料的表帶，戴在手上也能散發不同感覺。以前的機械腕表，一般也是配搭皮帶或金屬鍵帶，近年運動腕表愈來愈受歡迎，橡膠表帶的設計愈來愈多，部分軍事風格的腕表，則採用帆布織物帶，而且也以可轉換表帶為賣點。

根據腕表表耳闊度 選購新表帶

表帶大致可區分為原廠表帶、手工訂製表帶、通用表帶等。若想更換表帶，最重要的第一步，是根據腕表的表耳闊度選購新表帶。如果大家的新表帶是由原廠附送或訂購的，就不需擔心表耳寬度的問題。但若是自己另外購入，則要留意其闊度是否對應。一般腕表品牌可能會推出由26至46毫米直徑的腕表，其表帶尺寸自然不會全都一樣，有較粗也有較幼的，一般來說闊度18/20/22/24毫米都是常見的尺寸，大部分表帶的設計也是表耳一端較闊，在表扣位置一端慢慢收窄，部分走手工粗獷風格的表帶，則可能會用上「直帶」設計，即由表耳到表扣的闊度也是一樣，在選擇時也可以留意一下。

傳統的更換表帶方式，基本需要表耳叉、針冲兩種工具，但特別一提，在更換表帶時，可預備一塊有緩衝功能的布料鋪在枱面上，因為在更換表帶時表面需朝下，為免一時手滑讓腕表撞擊枱面，緩衝布料或軟墊能為腕表帶來更多保護。在更換表帶時經常犯的錯誤，就是會把表帶長短兩邊倒轉，或是正反面倒裝等。為避免出錯，最好方法是先將新表帶按位置放好在腕表對應位置的旁邊，而且將表帶反過來（即外側朝下內側一面朝上，因為更換表帶時表面朝下），然後拆完一條即裝回一條，那就能減低裝表帶時出錯的情况。

更換表帶 先觀察表耳結構

更換表帶前，首先要觀察表耳的結構。表帶套在前後兩端有彈簧的固定棒上，再卡在表耳兩側的小孔上固定。一般來說表耳有兩種設計，一種是通心的設計，即在表耳外側可以看到小孔，拆這種表帶時只要用針冲向小孔壓下去，就可以把固定棒拆出來，卸下表帶； 而較常見的是非通心的設計，即表耳外側並沒有孔，拆的時候要用表耳叉，在表帶與表耳的縫隙穿進去，卡住彈簧固定棒的凹槽，往內側一壓就可以拆下來。如果對準位置，動作夠熟練，就能在不碰到表殼的狀態下換帶，這樣可避免表殼產生傷痕。

然後將整支彈簧固定棒，插入到新表帶，把其中一端卡入表耳孔內，然後表耳叉叉入另一端凹環往內推，把它壓回表耳處，再用手將表帶拉到靠近表耳孔，當聽到「噠」一聲，就代表彈簧棒已卡入表耳孔中固定。在兩邊表帶都裝好後，可試用雙手握着表帶輕輕往兩邊拉動，再次確認彈簧棒是否有卡住好。另外，也試着將表帶向旁邊施力，看看當彈簧棒一側受力壓縮時，會不會脫離表耳孔，如果彈簧棒在表耳孔中卡得不夠深，在佩戴時被外物拉扯時，有可能會被拉脫下來，令腕表墜地。在更換新表帶時，大家可能會想保留原本表帶的表扣，原理跟表耳一側一樣，用針冲朝表扣與皮帶連接處的彈簧棒壓下去，就能夠輕鬆拆換。不少鐘表行也可以買到同時具備表耳叉與針冲的雙頭工具。

在近年市場普遍保守的氣氛下，不少高級腕表品牌也為機械表推出可自行快速拆換表帶的系統，無論是金屬鏈帶、皮帶、橡膠帶等，都用上相同的表帶固定結構，讓大家不需要工具，也能一click更換表帶，為腕表變裝。如Cartier、Vacheron Constantin、Panerai、Hublot、Zenith等品牌也有自家發明的設計。

以Panerai為例，它為Luminor Due超薄腕表系列設計出毋須工具即可更換表帶的結構，品牌的快速拆卸系統巧妙地在表帶連接表耳的位置加入按鈕設計。拆卸表帶時將表帶按至與表身呈45°到60°，再向上按壓，便能鬆開表帶；固定表帶時則將彈簧桿小心放在與腕表呈45°到60°角的表耳間的表帶上，當快速拆卸表帶開口與彈簧桿正確對齊，便可向下按壓表帶，直至系統發出咔嚓聲音，在表帶上按壓，確保正確插入。除了中置式按鈕的表帶快速拆卸系統，部分品牌則將表帶和彈簧固定桿二合為一，在彈簧固定桿加設一個小拉把，只需一拉就能令彈簧縮短，更換表帶。

自行拆換表帶系統 毋須工具

皮帶、橡膠帶、織布帶的更換方法較容易，如果換的是金屬鏈帶，步驟便相對複雜，因為除了連接表耳的位置扣好之外，也要調校表鏈長度至符合手腕的粗幼。拆金屬鏈節的方法跟拆表帶也類似，可以針冲向鏈帶外側的小孔插下去，便可令鏈節棒走出來，通常可拆的鏈節也是在靠近表扣的一邊，在調校表鏈長度時也留意兩邊表帶的對稱，如需拆掉兩個鏈節，便應兩邊鏈帶各拆掉一節，讓表扣能保持在中間位置。

Cartier之前推出的Santos腕表，除了有專利的QuickSwitch系統，可自行更換表帶外，最特別的是推出了SmartLink系統，其表鏈鍵帶可在不需任何工具下自行調整長短，設計非常方便。SmartLink系統的操作非常簡單，鏈節內側（佩戴時貼合手腕的一面）設有隱藏式按鈕，只要按下，鏈節棒便會瞬間彈出。只要將鏈節棒輕輕拉出，便能將當中的鏈節拆卸，調校好長度後，將兩端表鏈拼回一起，對準位置推入鏈節，就能輕易還原。無論是轉換表帶或調校表鏈，也可在毋須工具的情况下完成，讓大家能根據個人需要隨時DIY，相信這會成為更多品牌的設計大方向。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

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