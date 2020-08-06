支持年輕品牌和設計師 日街隱世小店 進駐中環核心

【明報專訊】起初接觸kapok是在灣仔的日街，當時日街及聖彿蘭士街一帶的小區閒逸感覺比今天還要濃。kapok就像區內一間隱世小店，引進大量優質時尚精品，例如法國casual wear品牌Maison Kitsuné、英國簡約腕表品牌Uniform Wares及意大利精品鞋履Common Projects等。這些早期引入的品牌，在香港由名不經傳到現在人所共知，kapok可說是功不可沒。

2006年成立的kapok，轉眼已在港發展14年，店舖版圖亦逐漸擴大，進駐如PMQ般的文創商場屬順理成章，或者如K11 Musea以藝術來包裝的大型商場亦算貼合kapok的形象，但最近新店的選址卻令人意想不到，就是香港的時尚地標，中環置地廣場。Landmark一向是國際一線時尚品牌的必爭之地，今次kapok能佔一席位令人意外，試想想其他離地的一線時尚品牌，出品的一個小小卡片套也動輒數千元，相比下kapok可算是一個貼地的異數。kapok創辦人Arnault Castel也提到：「Landmark固然是香港最享負盛名的頂級零售商場，對於kapok這樣香港土生土長的獨立零售店來說，確實是一個令人驚訝的選擇。」

什麼才是「必須」

自去年7月以來，香港零售業一直處於艱難時期，在此時此刻開設新店，Arnault亦有感而發：「過去一年對我們所有人，個人和工作來說都是非常困難的一年，這也是香港最艱辛的一年。很多人開始質疑什麼才是『必須』的，哪些工作或行業才是必不可少的。最初，我也很掙扎，覺得自己的時尚工作似乎相對表面和不必要，但經過更多的思考，我反而在kapok的工作中重新發現了一些意義。我們正在幫助許多小型和年輕的品牌和設計師，他們這刻比其他時候更需要支持。另外，我們的客戶也需要找到一個放鬆的地方，尋找能讓他們感覺良好的衣服，並向他們關心或自己照顧的人買禮物。我的團隊非常敬業、忠誠，kapok也要繼續為他們而奮鬥下去。」

長長金屬對角線 連結兩空間

雖然新店位置變得商業化，舖內裝潢與產品卻依舊保留原有那份簡約優雅風，即使坐落於一線時尚品牌林立的Landmark，亦不見得被比下去。新店的裝潢是出自合作多年的建築工作室Collective Studio，設計與佈局也別具心思。「從視覺上看，這個項目非常有趣，因為我們不是開一家商店，而是兩家並排的kapok和O.N.S。它們位於狹窄且非常長的走廊中。我們討論了很久關於這兩家商店的風格應否不同，兩個品牌具有不同的特徵，因此設計上會使用不同材料並賦予不同的氛圍，但由於兩間店將同由kapok的團隊運作，所以長長的金屬對⻆線恰巧將兩個空間結合在一起。我們也沒想過隱藏商店空間的長度和窄度，而是通過這金屬特徵來強調它，希望令人們在路過時駐步流連。」Arnault講解新店的設計概念。

品牌吸引年輕專業人士

Arnault提及的品牌O.N.S是kapok於2018年引進的紐約男裝品牌，設計具現代感而又大方內斂，據知因銷路不錯而成為Landmark店的重點品牌。「是的，儘管該品牌在香港很新，但反響卻非常強烈。例如，O.N.S是我們在K11 Musea 店的No.1品牌。我覺得傳統的大型男裝品牌有點迷失，過度依賴傳統的美式風格，這種風格在年輕顧客中很難引起共鳴。一些品牌正在推動更年輕，更簡約的北歐風格，但質量卻不如理想。O.N.S吸引了很多年輕的專業人士，他們想要舒適卻又大方得體的設計，喜歡O.N.S不費力、自然流露的現代風格。當然，品牌的成功也源於無可挑剔的質量和非常好的定價，這令我們有大量的回頭客。」為配合新店開幕，他們特意推出O.N.S x Leah Goren Creative Lab膠囊系列，與平常O.N.S的沉實風格大相逕庭，由插畫家Leah Goren創作的印花為設計主軸，Leah來自美國南加州，因此印花色彩鮮艷且大膽，滿載夏日風情，這亦是O.N.S少有的男女合穿系列。

在配飾方面kapok亦有重點新品，就是由本地腕表品牌Anicorn Watches推出的Anicorn ×NASA Mars 2020 Mission腕表。Anicorn Watches是由平面設計師Joe Kwan和青年企業家Chris Chan於2014年成立，腕表特色是以轉盤運行來顯示時分，表盤的設計構圖非常講究。2018年第一次與NASA合作推出的Anicorn×NASA 60周年限量版腕表，60枚腕表在不足1分鐘就於網上沽清，估計今次的腕表也會成為搶購目標。限量版腕表將會全球限量推出200枚，首批新品會於9月發售。kapok Landmark店在今天舉行發布會，大家亦可於其網店預購。除腕表外，系列亦推出香薰座、手鐲、T恤及欖球籃球等各式精品。

查詢：kapok 2122 9730（Landmark店）

文：溫兆明

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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