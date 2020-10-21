Karmuel Young 獨特設計堅守定位 香港時裝仍未R.I.P.

Karmuel Young在設計男裝時，尤其着重於衣服的版型，必定會確保每個版型都有其特性，並且與其他品牌與別不同。品牌的每款衣服都有專屬的「型號」，並以衣服的形態來分類，例如出自Project 03的梯形版型。（品牌提供）

Project 04的造型目錄，由德國攝影師Davit Giorgadze操刀，於今年7月在柏林拍攝；Karmuel Young表示一直喜歡其鏡頭下拍攝的獨特男生形象，而他的拍攝角度與模特兒的「甫士」構思，亦能反映出系列「Form of Masculinity」的主題概念。（品牌提供）

【明報專訊】曾幾何時，購買本地時裝，是一件很型的事。一眾設計師的筆下設計，獨特又具新意，讓人proud of「香港製造」的創意。好景不常，隨着全球一體化，顧客的選擇多了、目光闊了，難免會與香港時裝作比較，甚至逐漸忘記本地創作。有人慨嘆「R.I.P.香港時裝」的日子不遠矣，然而處身其中的本地設計師卻正努力改寫香港時裝命運，Karmuel Young正是其中一人。

文：劉詩言

面對香港時裝圈近年的「頹」氣，不少人也會把責任推卸到消費者的身上，認為是那崇洋心理在作祟，只一味把金錢投資在外國品牌上來堆砌行頭。事實上，在環球經濟衰退的環境下，姑勿論香港時裝如何「維持生命」，即使是國際品牌也面臨營商困難的問題。要成功經營一個品牌，除了講求創意、造工，同時還要懂得為品牌定位。Karmuel Young便是少數擁有多方面知識的本地設計師之一。

於香港土生土長的Karmuel Young，在香港理工大學修讀時裝設計，隨後到海外累積經驗，曾到維也納工作，於男裝品牌Ute Ploier實習，也到過巴黎擔任男裝設計師Damir Doma的設計助理，從中汲取寶貴的男裝經驗。回港後，以「香港設計師」身分出道的他，創立個人同名品牌，首個遇到的難題，就如其他本地時裝一樣，很容易會被外界拿來跟外國品牌比較，「無論是本地還是外國的客人，他們總會對香港品牌的價值有着某程度上的定型，我自己總想做出luxury、做工講究、用料上乘的衣服，因此相對地產品的價位便不可能貼近大眾化，這時候，客人總會疑問『為什麼香港設計師的產品，會跟歐洲品牌的價錢相若？』，從而影響他們選購產品時的決定。」

不過他未有讓步，反而以獨特的設計，力保品牌的定位，「我對自己品牌的要求，是希望能與高級時裝品牌相稱，所以我便需要做更多，花更多的工夫，透過online、offline作更多的推廣，令客人知道品牌的設計是耐穿的，是不可以複製的，令他們明白當中的價值所在」。

觀察Karmuel筆下的設計，不難發現他總會強調衣服的線條、形態與silhouette，為什麼會有這樣的取向？原來這與品牌主打男裝市場有着關係，他解釋：「我本身並不喜歡多餘的細節，通常會以先加後減的方式設計衣服，最後只把設計精髓保留下來，這樣的做法，亦延伸出衣服傾向着重於版型、剪裁及線條之上；而我亦發現男士在購買衣服時，總會先考慮其功能及版型，當做到一個好的版型，不但相對地比較timeless，同時亦較吸引男士去選購，因為他們總會明白哪個版型才合適自己。」

以先加後減的方式設計衣服

以今季推出的Project 04為例子，Karmuel就透過衣服版型來重現男士ideal身形的設計，他更從攝影師Robert Mapplethorpe及畫家Tom of Finland的作品中取靈感，大玩甚具男子氣概的倒三角形體態。那麼在他的眼中，穿上他品牌設計的男士，又是一個怎樣的人？「我想我的顧客是勇於嘗試新事物的一群，同時對衣服的做工及物料也有高要求。另一方面，我亦希望他們可以穿出品牌的哲學A New Man in Town，當中帶有look new, look modern的信息，意思是身上的衣服穿出來不但易於carry，不會予人離地的感覺，卻是特別又有特色的，而不是古怪的形象。」聽着Karmuel講解他的創作，相信香港時裝仍然有希望。

●Karmuel Young - 香港時裝設計師。於香港理工大學修讀時裝設計，曾到維也納工作，於男裝品牌Ute Ploier實習，隨後到巴黎擔任男裝設計師Damir Doma的設計助理。回港後，於2014年創立同名品牌。2019年，贏得由連卡佛舉辦的「The Makers Movement創意集結號」計劃。

查詢：Karmuel Young www.karmuelyoung.com

連卡佛 2118 2288

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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