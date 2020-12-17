本地品質檢測 縮短交易時間 潮物聯交所 港設認證中心

轉售名牌貨——雖然StockX以球鞋、腕表及電子用品等男性喜好的商品為主，但其實平台上也有轉售不少女裝名牌貨，如Hermès、Chanel、Prada等手袋都一應俱全，款式還相當新穎。（品牌提供）

認證人員——專業認證人員Bryan（左）和Jacky（右）表示，現時亞太區的交易商品，均會寄送至香港認證中心作品質檢測，而最受香港買家歡迎的產品類別為波鞋。（品牌提供）

【明報專訊】如果你是波鞋愛好者，相信一定對美國知名轉售平台StockX不陌生。以交易球鞋起家的StockX，囊括大量Yeezy、Jordon等話題鞋款，就連Supreme的T恤滑板、絕版Kaws公仔、PS5等潮流玩意都一應俱全，重點是每件貨品都猶如股票般，備有市場價格、交易量等數據，讓「投資者」可分析市場走勢，看準時機才競投或購買，這種刺激緊張的網購模式，一直深受買家歡迎，成立短短4年便迅速擴展，早前更於香港開設認證中心，方便大家炒賣和入手心頭好。

隨着high street時裝成為主流，以及千禧世代的消費力大增，各大名牌推出的限量街頭聯乘作，紛紛變得極為搶手，炒賣文化亦因此愈趨普及，同時令StockX這類轉售平台的價值不斷提升。StockX標榜只售一手貨，每筆交易完成後，都需由賣家先將商品寄送至他們的美國認證中心，由工作人員驗證，確保屬於正貨及狀態良好才會發送予買家，令一班潮牌擁躉更有信心在此平台買賣。

香港社區需求熱熾 交易增長快

今次StockX選擇在香港開設首個亞洲區認證中心，其行政總裁Scott Cutler表示：「 亞太地區是StockX全球增長最快的地區之一，賣方交易量每年增長逾 500％；而香港的賣方交易量每年同期增長約 1000％。作為領先的金融中心與及世界運動鞋交易樞紐之一，沒有地方比香港更適合作為我們首個亞洲認證中心。這裏擁有充滿熱情愛好者的活躍社區，我們期待發展品牌的實體形象，並繼續致力擴展並與世界各地的消費者真實地建立聯繫。」雖然香港作為國際城市，要買潮牌貨的確不難，但有時很多波鞋款式在香港已斷貨，反而在外國的需求沒有香港般熱熾，若遇着減價季節，售價分分鐘比香港便宜一半，也有很多名牌限量商品，只於特定地區發售，與其花冤枉錢讓代購乘機賺一大筆，直接從海外賣家購入或會更划算，因此StockX在香港潮流服飾的網購市場中，無疑是相當有潛力。

培訓員工鑑定貨物真偽

香港認證中心的專業認證人員Bryan Fok和Jacky Tsui指，現時所有亞太區的交易商品，包括運動鞋、街頭服飾、收藏品和電子產品都會被集中運送到此驗證。「我們公司有一個龐大的database，會緊貼市場上最新貨品的相片和資料，內部亦有提供3個月的培訓課程，教導員工如何分辨真假貨品。」以認證一對球鞋為例，員工會先確認球鞋的名稱、型號、尺寸、配飾是否齊全，然後仔細檢查鞋款上的細節，如字體大小、紋理顏色、接縫黏合等是否符合正貨標準，甚至會透過球鞋的氣味檢測，合格的貨品便會被扣上認證牌，放入包裝盒內發送給客人，「所有運來的鞋，我們都用同一個標準量度，而且會假設每一對鞋都是假的，再從中找出證據，去釐定這是一件正貨。」

至於其他服飾配件、電子用品、玩具或收藏品，同樣需通過嚴格的認證程序。以往香港賣家發貨時，需將貨物寄送至StockX的美國總部，經過一系列的鑑定和發貨程序，大約2星期後，才會由StockX將貨品送到買家手上，但現時香港擁有自己的認證中心，所有從亞洲地區發貨的商品，約2至3天便可完成整個交易，大大縮短程序和運輸時間，同時降低貨物的寄送費用，提高用戶接觸不同貨源的機會。

人氣絕版球鞋 隨時間升值

大家最有興趣的是，哪些貨品擁有較高的轉售價值？Scott表示：「一般而言，人氣絕版的球鞋款，都會隨時間的推移而升值。但當然也有例外，例如Jordan和Yeezy這些搶手貨，抑或由知名品牌、Travis Scott、Justin Bieber等名人創下的聯乘作，價格自然也會上漲。尤其供應愈有限，轉售價值便愈高。」目前最受香港人歡迎的品牌為Supreme，而球鞋也是大家最常消費的商品類別，其中以New Balance的鞋款銷量最高，市場佔有率是其他世界地區的5倍。

雖然今年面對疫情，時尚零售行業的狀况慘淡，但Scott指出，基於世界等地實行lockdown（封城）措施，實體購物變得不可行，大家花費更多時間上網，對於網購的依賴亦有所提升，因此StockX的銷量和流量數據並沒有因此受影響，6月時更破紀錄創下超過25億美元網站成交金額（GMV）的佳績，2020年第3季度的全球每月訪客人數更多達2500萬，證明網上購物是大趨勢。

Scott補充，「幸運的是，我們的貨品來源並不是依賴單一國家，因此在這樣的大環境下，依然能繼續營運下去，相信以StockX目前的國際業務發展，買賣家分別遍佈200多個不同國家和地區，這股優勢將持續成為2021年的增長動力。」

查詢：StockX www.stockx.com

文：康詠然

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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