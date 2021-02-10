一雙光潔眼眉 新年精神爽利

Look 2 自然眉——對於不熟稔畫眉的男士來說，可以在修眉過後，使用豐眉膏（C），當中含有的超微細纖維，能黏附於皮膚及眉毛上，在眉毛空隙及不均勻處補上毛髮，簡單塑造出一道自然眉毛。（蘇智鑫攝）

Look 1 羽狀眉——想看起來醒神，Maki建議可以嘗試眉頭向上、眉毛根根清晰分明的羽狀眉。可於眉頭位置，採用品牌的Brow Microfilling細緻塑眉筆（A），當中不同長度的三叉筆尖，能方便畫出3條細緻幼線，模擬真正毛髮；配以眉部定形產品（B），把眉毛向同一方向刷整齊，塑造出眉毛向上揚的妝效。（蘇智鑫攝）

Step 2 在雜毛位置塗上蜜蠟，再用拔毛紙脫毛。（蘇智鑫攝）

Step 1 專業修眉師從Brow Mapping眉形定位開始，沿鼻翼和眼晴拉直線延伸至眼眉，量度出眉頭、眉峰與眉尾，找出相對的正確位置。修眉前，會先塗上護膚油以保護皮膚，避免因刺激而導致皮膚過敏及減低發紅的風險。（蘇智鑫攝）

眉飛色舞——經過梳理整齊的眉形，令人看起來更具氣質和自信，以精神奕奕的形象，迎接新一年來臨。Boss黑白格紋外套$1800（蘇智鑫攝）

【明報專訊】農曆新年講求好意頭，人當然要看起來精精神神！當疫情還未退去，一雙眉成為面上的焦點，而整潔自然的眉形，對男士來說尤其重要。不懂如何下手？就讓Benefit Cosmetics香港區首席美眉師Maki Ho向一眾男士「指點迷津」，輕鬆簡單塑造眉妝。

問：記者

答：Maki Ho

問：男士應怎樣為自己挑選眉形？

答：乾淨、整齊、有型、粗幼適中，是男士修眉的4大原則。在修眉之前，應依循不同面形、眼形及眉形等輪廓特徵，確定「眉頭、眉峰、眉尾」的位置，找出個人專屬的眉形。 一般來說，眉形可分為自然眉（natural brows）、一字眉（straight brows）、塑形眉（contour brows），以及羽毛眉（feathered brows），面形偏長與偏圓的人，適合一字眉；面形偏方的人，適合自然眉，而面形偏寬的人，則適合塑形眉。

問：今年流行什麼男士眉形？

答：2021年流行的眉妝潮流是具羽毛感的眉毛。很多人因疫情影響而沒有修眉，於是眉毛就變得濃密，對男士更甚，所以把長長與濃密的眉毛向上刷，再做出根根清晰分明的效果，是今年眉妝的基本法則。

問：想看起來精神一點，哪款眉形會較為適合？

答：可於眉頭位置以產品做出更多眉毛的感覺，而眉峰亦可稍為明顯，作出塑形眉的效果，從而突出整體輪廓。

問：若眉本身較為濃密，可以怎樣令看起來較為整齊？

答：很多男士以為擁有一雙濃眉就可以，事實上，若眉毛雜亂就會顯得無精打采！若眉本身較為濃密，當然會建議他們先修眉，整理基本的眉形。整齊的眉毛不但予人精神的感覺，更能改善面形，五官立刻變得鮮明立體。

問：如天生眉毛稀疏，可以怎樣後天補救？

答：天生眉毛稀疏者，可以使用相應的眉部產品填補眉毛間的空隙，例如是一些仿飄眉妝效眉筆。如想看起來比較自然，當然最建議是根據修眉後的眉形畫出一對感覺自然的眉毛。

問：一般來說，每隔多久便需要修眉？

答：建議每3至4星期修一次眉。

■快捷蜜蠟修眉

聽到蜜蠟修眉，相信很多人想起「痛楚」兩個字，甚至乎擔心會傷害皮膚。Benefit Cosmetics提供的蜜蠟修眉就標榜快速安全，運用蜜蠟清除雜毛及幼細毛髮，以及清除肌膚表面的老化細胞，避免令毛孔變得粗大。

Step 1 專業修眉師從Brow Mapping眉形定位開始，沿鼻翼和眼晴拉直線延伸至眼眉，量度出眉頭、眉峰與眉尾，找出相對的正確位置。修眉前，會先塗上護膚油以保護皮膚，避免因刺激而導致皮膚過敏及減低發紅的風險。

Step 2 在雜毛位置塗上蜜蠟，再用拔毛紙脫毛。

Step 3 以眉鉗清走尚餘的小量雜毛。

Look 1 羽狀眉——想看起來醒神，Maki建議可以嘗試眉頭向上、眉毛根根清晰分明的羽狀眉。可於眉頭位置，採用品牌的Brow Microfilling細緻塑眉筆（A），當中不同長度的三叉筆尖，能方便畫出3條細緻幼線，模擬真正毛髮；配以眉部定形產品（B），把眉毛向同一方向刷整齊，塑造出眉毛向上揚的妝效。

Look 2 自然眉——對於不熟稔畫眉的男士來說，可以在修眉過後，使用豐眉膏（C），當中含有的超微細纖維，能黏附於皮膚及眉毛上，在眉毛空隙及不均勻處補上毛髮，簡單塑造出一道自然眉毛。

■Benefit Cosmetics修眉服務$195

（因疫情關係，修眉服務暫時停止，以官方公布為準。）

查詢：Benefit Cosmetics 3621 0598

Boss 2796 6228

文：劉詩言

模特兒：Milo D

編輯：王素怡

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