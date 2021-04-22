天然布料 藍染工藝 藍白海洋風 復古味濃

【明報專訊】論及追求時尚品味之人，大部分都以追趕最新潮流為優先，不論設計繁複與簡單，真正適合自己與否，總之集時下最hit items於一身，就是on-trend的指標。然而有另一種人喜歡往細節裏看，縫紉和素材的品質高，對他們而言就是具質感的流行物。這種低調實際、歷久常新的美學風格，在許多堅守傳統製衣工藝的日本品牌上尤其顯而易見，如森系代表之一的45R便是最佳例證。

45R成立至今已有40多年歷史，在這差不多半世紀的時光，天然布料和藍染工藝一直是品牌的核心。當地工匠本着他們努力不懈的職人精神，專注把各種染布和刺繡作品做到美輪美奐，而設計上也是一律採用闊身剪裁，即使面對時代更迭，亦從不賣弄噱頭或加插花巧元素。也許有人覺得這是一成不變，但正正是這種樸實無華的理念，令品牌在不斷追新求新的時尚洪流中穩佔一席位；加上去年疫情出現，盛裝打扮的機會大大減少，不少人購買衣裝時，也偏向選擇適合日常穿著且實用的款式，因此創辦人兼設計師井上保美便繼續緊守這種低調內斂的風格，將各種細緻講究和舒適稱身的設計元素，呈現在充滿海洋復古風情的2021春夏系列上。

簡約設計 深淺藍色布塊拼接

繼上回以「再び1990」（再一次1990年）構思2020秋冬系列，品牌今季利用「再び1980」（再一次1980年）為服裝設計主題。1980年代對於45R的意義，除了是品牌初起步的重要階段，當時的嬉皮與搖滾浪潮如火如荼，也是一個靈感泉源相當豐沛的黃金時期。為帶領大家懷緬昔日的美好時光，系列中的麻質單品以海洋風的藍白色系為基調，並在恤衫、半截裙和連身裙上，融入不同材質和深淺藍色布塊的拼接，令簡約的設計展現濃厚復古味道，隨便搭配都可成為造型上的iconic piece。

井上保美熱愛旅遊，不時也會參考世界各地的特色工藝成為設計靈感。如今季系列中出現的麻質格紋恤衫裙，採用二重織（double woven）的紡紗技術製成，簡單而言，即需要用上雙倍的紗線數量，使編織出來的布料有兩層，手感相對厚實，但由於選用歐洲生長的亞麻布（linen），其質感輕巧蓬鬆，且不帶悶局感，非常適合夏天穿著。整個生產過程於印度編織和染色，為使每塊布的底和面能夠同時精確地印上圖案，需要當地工人的長時間監控，確保當中沒有任何出錯。即使完成品看似簡約，背後可是花了不少人力和心血。

夏威夷恤衫 木槿花點綴

有心思的設計，同樣可見於日常的T恤款式。今季的T恤特別用上品牌招牌夏威夷恤衫上的Hibiscus（木槿花），點綴於衣領和腰間位置，再襯上全新改良版的闊褲sail pants，前方設有兩個大口袋，猶如工裝褲的設計百搭，實用性亦高。花草紋理繁茂的Tenjiku Aloha圖案，以藍染效果呈現在T恤和直管褲，甚具民族復古氣息。同樣屬於品牌主打的Bandana T恤，更特別於背面配上水手領，增添趣味，重點是這一系列T恤的面料清爽透薄，於炎夏的日子下穿著，都可減輕汗流浹背時的黏𣲷感。除此之外，品牌一向人氣的Khadi Blouse上衣，還推出了綴以胸花、細褶和蕾絲的版本，提升時髦感覺。

環保議題依然是時尚界的熱話，系列中部分外套款式利用「Back is the Front」的概念，內襯以生產過程中剩餘的布片製成，同時配合包邊縫紉，穿者能夠隨時反轉穿著，展現另一特色的造型，也好讓紡織廢料延長壽命，賦予衣服重生的意義，兼具時尚、實用和可持續的優點。

查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：康詠然

模特兒：Danelya（Liberté Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：精神書局、寫樂堂

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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