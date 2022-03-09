Watch News：逆時典藏展覽 細說計數機歷史

【明報專訊】對成長於上世紀1980、1990年代的香港學生來說，Casio的「打數字怪獸計數機」應該是大家的集體回憶。商務印書館和日本品牌Casio首次聯乘舉辦展覽，細說歷史，展品包括年輕人的腕表「潮物」和大家在學生年代必備的計數機。

引入彩色計數機、經典表款

Casio逆時典藏展覽介紹品牌的發展史，由1950年代全球首部全電子計數機，到1980年代流行一時的「打數字怪獸計數機」至最新與日本Cultural Lab聯乘設計的MS-20UC系列，勾起不少人的童年回憶。走進尖沙嘴圖書中心地面正門是藝文空間the PLACE，這裏展示KL-BT1藍牙標籤機，映入眼簾的是色彩繽紛、放大版的標籤帶，帶上印有不同文字及圖案，歡迎大家打卡。沿樓梯走上M層，除了展示品牌發展的時間線外，亦有多部MS-20UC計數機，此最新系列計數機是品牌與日本Cultural Lab的聯乘設計，以 The Choice is YOURS為設計概念，有多種配色，包括熒光色系及雲石色系，打破大家對計數機的既定印象，大膽配色讓大家展現個性。

展覽以外，店內亦設有pop-up店售賣Casio限定產品。其中KL-BT1藍牙標籤機備有多種使用方式，可以智能手機應用程式Label Design Maker親手設計個人標籤款式，程式亦內置多款標籤設計如樣式、字形、表情符號及外框等，能輕易為不同需要打印所需標籤。標籤機支援交流電或 AA 電池操作，方便用家於室外或室內環境使用。限定店另引入多款品牌vintage系列腕表，金屬色款式容易配搭不同造型，價錢親民。購買任何表款可獲贈原廠透明表盒，送完即止。●

Casio逆時典藏展覽

日期：即日至3月13日

地址：商務印書館尖沙嘴圖書中心（尖沙嘴彌敦道83-97號華源大廈地下25號舖及1樓全層）

查詢：2904 1988

整理：張曉冬