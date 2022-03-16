Watch News：電單車聯乘腕表 感受時間與速度

【明報專訊】1960年代中期，賽車正處於輝煌時代，Café-Racer文化興起，車手們乘坐前衛有型的電單車，前往一個又一個的時尚咖啡室。同一時期，Breitling品牌傳人Willy Breitling開始以一種全新計時方式來捕捉當時的競速時尚，Top Time腕表跳脫常規，吸引各種運動風格的人士。Breitling早前重新推出Top Time腕表，最近更與英國電單車品牌Triumph合作推出聯乘表款，呼應Café-Racer精神。

Top Time Triumph腕表的蝴蝶結紋表盤採用獨特的拉絲處理，被腕表收藏家暱稱為Zorro表盤。腕表直徑41毫米，採用冰藍色表盤，這獨特色彩源自兩個歷史型號：1951年的藍色Triumph Thunderbird 6T電單車，以及1970年代尤為鮮見的藍色表盤Breitling Top Time Ref. 815腕表。配搭以賽車為主題的小牛皮表帶，兩個品牌的標誌巧妙地設於12時和6時位置。大尺寸蘑菇形按鈕，讓用家輕鬆操作計時表的啟動和重置功能，高對比測速刻度則可確保清晰易讀。腕表搭載經瑞士官方天文台（COSC）認證的Breitling 23型機芯，表底蓋刻有Triumph並行雙引擎的詳細設計草圖。

Triumph電單車亦同時推出限量270輛的聯名電單車Speed Twin Breitling限量版，車主可同時購買車主特別版Top Time Triumph腕表，配備太陽紋表盤和刻有電單車編號於表底蓋。電單車由Triumph和Breitling共同設計，其速度和轉速表同時採用了Top Time Triumph腕表表盤的設計元素。擁有黑色陽極氧化拋光處理飾面的坯料加工鋁製離合器和交流發電機上印有精緻的Breitling標誌，鏤空黑色皮革則搭配灰色縫線，與腕表表帶呼應，並配有鑲邊優雅的百年靈B字母。

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文：張曉冬