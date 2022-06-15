角色造型勾起爸爸回憶 電影中亮相的經典表款

【明報專訊】近日大熱上映的Top Gun: Maverick（ 《壯志凌雲：獨行俠》 ），勾起爸爸們的回憶。除了Top Gun，不少經典電影中的角色造型和佩戴的腕表，也是爸爸們仿效的對象，例如今年面世50周年的《教父》首部電影中，兩名主角馬龍白蘭度和阿爾柏仙奴的造型。

不少爸爸都會留意腕表，但相比起全新表款，近來愈來愈多人喜歡找舊表。因為舊表款能夠留傳一段時間，代表其設計經得起時間考驗。二手腕表交易平台Watchfinder & Co.，最近便回顧多部極受注目的幫派電影中，部分極具男人味的經典角色佩戴的經典表款，相信正是不少男士的心頭好。

教父：最佳男主角的Rolex Datejust

在電影《教父》（The Godfather）中，馬龍白蘭度（Marlon Brando）飾演黑手黨老大Vito Corleone一角，並憑着角色贏得1973年奧斯卡最佳男主角，因而獲贈一枚配有黑色皮革表帶的精鋼 Rolex Datejust 腕表。此鋼製表圈款式是在1960年代末至1970年代初製造。他後來將腕表贈予《教父》的服裝設計師Patricia Norris。雖然白蘭度的腕表於2019年拍賣會以近5萬美元的破紀錄價格售出，但同屬1970年代的Datejust經典款及搭配皮帶的1983年的Datejust仍然可在二手平台找到。

教父II：星座系列經典Pie Pan表盤

電影中另一主角阿爾柏仙奴（Al Pacino）飾演Michael Corleone，是其父親建立的黑手黨帝國繼承人。他曾在《教父II》中佩戴一枚35毫米的黃金 Omega Constellation系列Pie Pan腕表，餅盤形表盤上有標誌的「星座」銀星。品牌的星座系列是其最古老的經典系列之一，在戲中佩戴此表，象徵他繼承的權力。

這兩名荷李活演員另有不少跟腕表相關的故事。馬龍白蘭度擁有腕表數量雖不多，但卻因為他飾演的角色而聞名，例如他拍攝《現代啟示錄》時佩戴一隻表圈被移除的1675 Rolex GMT Master腕表，在2019年拍賣時以195萬美元（約1530萬港元）成交；阿爾柏仙奴則熱愛經典表款，早前曾被發現佩戴黑色表盤的Rolex Submariner Oyster Perpetual腕表。

盜海豪情：貼合人物性格的腕表

亦正亦邪的角色，有時比起性格正氣凜然的人物更具魅力。例如在盜海豪情系列電影中，佐治古尼（George Clooney）飾演Danny Ocean，作為一名專業大盜，他在電影盜海豪情（Ocean's Eleven）佩戴黑色皮帶的Hamilton Linwood Viewmatic腕表。Danny Ocean每次搶劫行動均驚心動魄，這款可靠經典的腕表符合人物特徵，展示他在每場精心盜竊中對關鍵細節的講究。至於畢彼特（Brad Pitt）飾演的Rusty Ryan，則在續集《盜海豪情：十二瞞徒》（Ocean's Twelve）中戴上Rolex的金色Day-Date腕表。Rusty Ryan是Danny的得力助手，他腕上的金色腕表正好反映角色散發的自信。

說到犯罪電影，也不得不提馬田史高西斯 （Martin Scorsese）執導的史詩犯罪電影《賭城風雲》（Casino）。戲中羅拔迪尼路（Robert De Niro）飾演賭博專家Sam "Ace" Rothstein，佩戴一枚18k白金25毫米的 Piaget Polo 腕表。這枚帶「青金岩」藍色表盤的復古腕表在市場上相當罕見，但系列亦因而成為不少男士留意的奢華運動表款。而最近在《怪獸與鄧不利多的秘密》中飾演大反派Grindelwald一角的Mads Mikkelsen，在由小說改編的電視劇《沉默的殺機》中，飾演殺人醫生漢尼拔萊克特，演技詭異而不失美感。他佩戴的Zenith El Primero腕表完美襯托了其複雜的內心世界，以及優雅而精緻的打扮。

二手市場更易找到經典款

當然，以上提及的表款不是全部都可以找到新貨，但在二手市場上，或能更易找到部分經典款、復古款、限量版或需要輪候多時的腕表。二手市場跟一手市場始終有別，需找可靠有信譽的買方。除了大型拍賣行，一些有信譽，如隸屬於大型鐘表集團的二手購易平台也相對值得信賴，除了依靠網上買賣，部分平台更設有門巿陳列室，購買起來也就更覺安心。

文：張曉冬

查詢：watchfinder.hk

編輯：陳淑安

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