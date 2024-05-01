上海直擊 賽車手與時間競賽 F1 Alpine車隊腕表誕生

1分鐘飛行陀飛輪--腕表焦點是表盤6時位置的1分鐘飛行陀飛輪，配有圓柱形游絲；12時位置設有半透明的弧形小表盤，用上Moser及Alpine Motorsports的招牌藍色。（品牌提供）

【明報專訊】腕表與賽車之間從來都有着緊密連結，前者記錄時間，後者則征服時間。上月中舉行的Formula 1 中國大獎賽是疫情以來首次復辦，也是中國大獎賽20周年，瑞士獨立製表品牌H. Moser & Cie. 特別在比賽城市上海舉行活動，發表跟Alpine Motorsports賽車隊合作的Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition腕表！記者直擊上海F1賽事之餘，也同步感受腕表的高端精準和創意。

賽車追求的激情、速度、技術以及分秒必爭的態度，與腕表記錄和把握時間關係密切，兩者均與時間競賽。腕表的製作過程亦跟汽車引擎和外形設計一樣，蘊含各種高超的科學和技術，兩個領域均以創新、極速、精準為出發點，故不少品牌也選擇跟賽車單位合作。

H. Moser & Cie.（下稱Moser）最新的合作是聯乘Alpine Motorsports賽車隊，兩個與「時」並進的品牌合作推出聯乘表款。Moser 行政總裁Edouard Meylan，和品牌共同持有人、MELB Luxe Subsidiaries 行政總裁Bertrand Meylan同時現身上海，跟 Alpine F1 車手 Pierre Gasly攜手發布Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition腕表。Pierre Gasly說：「雙方在高端科技方面也掌握一定的技術，兩者合作自然能夠互惠互利。今次推出的腕表只是兩個單位合作的開始。在賽車場上，我們總是追求更準確、更快的時間，這也是對細節的追求，跟腕表也是一樣。」

自家研發機械零件 優勝之道

Moser早在1828年由Heinrich Moser創立，近年在Meylan家族發展下再度復興。雖然規模不大，員工只約90人，至今卻研發了18款原廠自產機芯，每年生產約3500枚腕表。其子公司Precision Engineering AG主力開發、設計和生產可用於機芯的擒縱系統，令品牌成為少數能自家製作擒縱系統和游絲等零件的腕表品牌，並同時供應給其他合作企業。創立於1955年的Alpine則曾改裝 Renault 賽車，打造成20世紀其中一款最具代表的拉力賽車。雙方均自行研發和製作機械零件，正是令成品比其他腕表或賽車優勝的原因。

持有 Moser 的 Meylan 家族本身亦與 Alpine 淵源匪淺，Edouard和Meylan的父親Georges Henri Meylan不僅擁有Alpine汽車，也曾駕駛Alpine賽車征戰賽場。今年2月正式開始的合作，進一步加強兩者之間的連結。

圓柱形游絲 製作時間傳統10倍

「我是在參加F1不久、約5年前開始收藏腕表，當時有機會到瑞士，了解更多關於腕表背後的機械和故事，發現當中有很多共同之處，而且腕表與車的價格也差不多！」Pierre Gasly笑說，自那時開始收藏經典表款，例如Cartier Tank、Audemars Piguet Royal Oak 等。對於今次推出的Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition腕表，他表示特別喜歡其鏤空的設計：「因為能夠看到機芯運作，當中的機械元素。」Streamliner 系列的名稱和曲線從高速列車汲取靈感，表廠去除多餘部分製成鏤空表盤，多角度展現機芯的精密結構。腕表搭載HMC 811自動機芯，其正面及背面均完全鏤空，配搭大型鏤空金色擺陀。

腕表焦點是表盤6時位置的1分鐘飛行陀飛輪，配有圓柱形游絲，展現專業技術。源自18世紀的圓柱形游絲當時常見於航海天文鐘，垂直向上圍繞擺輪軸心的頂端，具有朝同心圓擺動的優點，令走時更精準。圓柱形游絲製作複雜，每條圓柱形游絲均由手工塑形，製作時間是傳統游絲的10倍。12時位置設有半透明的弧形小表盤，呼應藍寶石水晶鏡面的曲線，並用上Moser和Alpine Motorsports的招牌藍色，採用清澈弧形尖晶石製成，加工難度極高。腕表正面沒有任何標誌，僅在背面鐫刻品牌名稱，強調其純粹的極簡外觀。時標覆以Super-LumiNova夜光塗層，時針及分針附有Globolight物料，即使在夜間也能輕鬆讀時。腕表選用模仿織布表帶紋理的藍色模壓橡膠表帶，舒適而不失精緻質感。

腕表和賽車同樣追求快和精準，但除了追求更快的比賽時間，Gasly笑說希望每天能有多1小時私人時間：「F1車手需要將自己100%的精力都投入到賽事之中，包括事前訓練、和團隊的預備、比賽後恢復、飲食控制等，也要犧牲和家人朋友等相處時間。如果每天有多1小時，我想我有100件不同的事情想做，留一些時間給自己和身邊重要的人！」●

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文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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