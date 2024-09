showcase：以Bill Cunningham名言為靈感 「時尚是日常生存的盔甲」

印上Bill Cunningham名言“Fashion is the armor to survive the reality of everyday life.”的限量版T恤(圖,$1500)。(品牌提供)

【明報專訊】已故著名攝影師Bill Cunningham以街拍時裝人而聞名於時尚界,除此以外,他亦是對時尚歷史見多識廣的專欄作家,他曾稱:“Fashion is the armor to survive the reality of everyday life.”(時尚是在現實日常生活中生存的盔甲。)此名言亦成為阿部千登勢設計sacai 2024秋冬系列的靈感來源。

Bill Cunningham早在1970年代開始為The New York Times拍攝街頭時裝人,可謂同類攝影師的鼻祖。直至2016年他離世前,在時裝周仍可見到他身穿藍色工作服的蹤影,拍攝一代又一代的時裝人。但他的攝影技術乃自學而成,早年他更是個帽子設計師,瑪麗蓮夢露是他其中一位明星顧客,所以與其說Bill Cunningham是一位攝影師,不如說他以攝影作為表達媒介的時裝人。

sacai創作總監阿部千登勢以Bill Cunningham為靈感創作今個秋冬系列,印上Bill Cunningham名言“Fashion is the armor to survive the reality of everyday life.”的限量版T恤($1500)顯得直白,主系列則嘗試探索更深層的議題:在這個充滿挑戰和衝突的世界中,服裝所能提供的情感保護。

混搭風格 以連身裙為核心

阿部千登勢將其混搭風格發揮得淋漓盡致,系列以連身裙為核心,並以各種風格演繹,同時探索連身打扮方式,將外套和大衣以連身裙的形式呈現,內搭和襯衫與外衣相連,並透過長及過膝的長靴延續「連身」概念。飛行外套的正面加上寬鬆西裝袖子和絎縫設計的背面,軍裝恤衫拼上泡泡公主袖,針織連身短裙拼以雪紡和西裝袖子等設計,不但提供由日到夜的著裝需要,亦在感覺如現代盔甲的強悍軍裝中注入女性化的細節。●

查詢:sacai 2285 9080 (置地廣場店)

文:溫兆明

模特兒:Alexa K.(Quest Artists & Models)

化妝及髮型:Joe Yuan @hoolala

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]