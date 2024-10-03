BRAND FOCUS：溝槽設計 僅重2.4磅 迷你行李箱手袋 呼應mini bag熱潮

一絲不苟--雖然尺寸由原本的行李箱縮小至孭得上身的手袋，但製作工序依然一絲不苟。（品牌提供）

【明報專訊】提起行李箱大家自然想起擁有金屬外形的RIMOWA，其以金屬物料製作的Original行李箱設計經典，辨識度極高，但原來設計背後是源自一場火災。事隔多年後，品牌為系列帶來了全新 Original Bag，將行李箱縮小成可戴在身上的迷你尺寸，呼應時裝界近年的mini bag熱潮。

鋁鎂合金是現時行李箱最常用的其中一種物料，RIMOWA是背後的重要推手。不過在品牌1898年誕生時，其實是以木作為主要物料。至1930年代，品牌工廠因一場大火而付諸一炬，只有金屬材質倖免於難，令第二代經營者Richard Morszeck深受啟發，決定採用鋁鎂合金作為品牌標誌材質，最終在1937年首度以取材自飛機的鋁材製造行李箱，再加入溝槽設計，令箱身更堅固，創新意念改寫了整個行業的歷史。

手袋邊框配圓角設計

近年RIMOWA積極發展新產品，繼2020年首度推出Personal手袋款後，今次再原汁原味地將鋁鎂合金Original行李箱縮小成Original Bag手袋。這款輕巧堅固的硬殼袋款於德國製造，可作為手提袋、肩袋或斜揹袋使用。袋款尺寸為18.8×26.2×8.9cm，但僅重2.4磅。手袋邊框配以圓角設計，袋身設有溝槽坑紋，向品牌的經典行李箱外形致敬。精緻皮革手把同樣以鋁鎂合金框架加固，確保加倍耐用，亦方便提起。

Original Bag採用品牌首次加入的按鈕裝置，可輕鬆開合手袋。內部間隔以意大利製皮革製成，整齊寬敞的間隔設有拉鏈口袋和卡片間隔。手袋包括銀色和黑色兩款，無論日常穿搭或夜間隆重場合也能配襯造型。可拆式的織布肩帶則可隨意調校長度，靈活配合日常或旅行的需要。

藝術裝置呼應鋁鎂合金溝槽

為慶祝新袋面世，品牌請來香港藝術家Orange Terry設計藝術裝置。他擅於將日常生活中的常見物品以極具創意的想法改造成新的藝術形式，這次名為The Original One的裝置，便以品牌經典的鋁鎂合金和溝槽式設計為靈感。Orange Terry解釋：「這個裝置的靈感不是集中在新袋款，而是較為宏觀的，表達品牌傳人當時是如何想到將一條坑（溝槽）放入行李箱，而這個物料的創新直到今日仍然在用。我本身讀產品設計，明白要做到一個能夠long-lasting的創新物料是一件很難的事。」

作品以2000多塊鋁片排成一條條的溝槽，外形像一度以鋁片製成的門簾，在不同角度下觀賞會呈現出虛實漸變的視覺效果。他表示：「每塊鋁片的圓角和landscape（橫向）形狀都是呼應新袋的外形。它們有一定厚度，但遠看又像消失了一樣；我想以此呼應物料視覺上很重，但拿起手很輕的特質。」裝置上啞面處理的鋁片跟品牌的行李箱和袋款設計一樣，帶金屬反光效果，就像跟環境互動一樣，這正是品牌設計的吸引之處。●

查詢：RIMOWA 2802 9883（利園二期店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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