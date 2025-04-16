WATCHES AND WONDERS SPECIAL：60品牌齊集日內瓦發表新作 新機芯 新系列 周年款 同場較勁

聯乘賽車品牌 不少腕表品牌也跟賽車運動有密切關係，例如Tudor、TAG Heuer、IWC也在表展場內展出合作賽車。其中Tudor更在表展中預告5月將發表新作，叫人期待。（張曉冬攝）

【明報專訊】Watches and Wonders表展剛於上周完結，60個不同品牌齊集日內瓦發表年度表款。當中有不少矚目新作，例如Rolex全新系列Land-Dweller、Bvlgari首次參加WW並帶來僅1.85毫米厚的世上最薄陀飛輪腕表、Grand Seiko每年誤差僅為正負20秒的Spring Drive機芯腕表等，各有各精彩！

A. Lange & Söhne Minute Repeater Perpetual腕表

三問和萬年曆都是傳統複雜機械表的功能，但再傳統的設計也有提升空間。A. Lange & Söhne搭載全新自製L122.2型機芯的Minute Repeater Perpetual腕表，除了分別調校日期、月份、月相的按鈕，機芯另設有能一次過調整所有年曆顯示功能的按鈕。假設用家在周末將腕表除下後，腕表會因沒有動能而停頓，只需按下單一按鈕便能同步校正所有顯示。三問裝置加入了報時停頓消除功能，如毋須報刻度（15分鐘）時，鳴響裝置會跳過小時和分鐘敲擊之間的停頓。

表殼：950鉑金

尺寸：40.5毫米

機芯：L122.2手動上鏈

定價：未定價 ●

Baume & Mercier Riviera 自動飛返計時表

這枚限量73枚的自動飛返計時表向1973年誕生的Baume & Mercier Riviera系列致敬，通過4時位置的單一按鈕實現停止、歸零和重啟計時。十二邊形表殼是系列特色，腕表飾有光澤細膩的鍍金垂直拉絲表盤，具復古風格，兼有精確線條。鍍銠羅馬數字與鉚接時標圍繞計時盤、測距儀和轉速小表盤，並覆以米色Super-LumiNova夜光塗層。白色日期視窗位於4時半位置。

表殼：精鋼

尺寸：41毫米

機芯：自動上鏈

定價：$63,000 ●

Bell & Ross BR-03 Skeleton Lum Ceramic腕表

今年是BR-03系列的20周年，Bell & Ross為它換上鏤空新裝，其中Skeleton Lum Ceramic款式展現雙重個性，日間是精緻的未來派黑色陶瓷表，到晚上就變成有如Sci－Fi電影中來自未來的科幻儀器。綠色夜光是品牌的標誌元素，SLN C3 夜光物料在腕表中勾勒出黑色開面表盤的邊角，露出下方的半透明煙熏色機板。表款限量250枚，只限品牌專賣店和官網發售。

表殼：陶瓷

尺寸：41毫米

機芯：BR-CAL.328自動上鏈

定價：$49,800 ●

Bremont Altitude Perpetual Calendar GMT Mono-pusher腕表

來自英國的Bremont可說是表展中的異數，雖然它亦是主要的27大展商之一，但跟與瑞士品牌主導的腕表市場明顯有別，其展館位置也自成一國，跟其他品牌分開。說回品牌年度新作，今年仍然以軍事風為主，推出一系列Altitude飛行表款。其中以Perpetual Calendar GMT Mono-pusher腕表最為厲害，結合萬年曆、兩地時間功能，鈦金屬表殼配搭Air Force Blue藍面，陽剛味十足。

表殼：鈦金屬

尺寸：42毫米

機芯：BHC9192-MH手動上鏈

定價：33,500英鎊 ●

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕表

陀飛輪在Bvlgari的心目中佔有特殊地位，品牌2014年推出的Octo Finissimo Tourbillon陀飛輪腕表，開啟了品牌對極致纖薄的追求，此後一共締造了10項世界最薄腕表紀錄，更贏得日內瓦鐘表大獎（GPHG）「金指針獎」。新作再次以陀飛輪為主角，表圈、中層表殼與表耳採用微珠噴砂鈦金屬，主夾板則為碳化鎢，腕表厚度只有1.85毫米。兩個扁平精鋼「表冠」各自從表殼側面突出，8時用於上鏈，3時則設定時間。

表殼：噴砂鈦金屬

尺寸：40毫米

機芯：BVF 900 手動上鏈

定價：未定價 ●

Cartier Tank à Guichets腕表

Tank是Cartier的王牌系列之一，今年戴上「面具」示人。品牌早於1928年首次推出跳時機制，以數位顯示時間。新款的TankàGuichets腕表延續經典的設計，搭載專為其研發的9755MC型手動上鏈機芯，具有跳時機制顯示小時。1928年發表的表款，小時和分鐘視窗分別設於12時和6時位置；新款卻帶玩味地稍作調整，小時位於11時位置，分鐘位於5時位置，而與原型腕表一樣 ，上鏈表冠設於12時位。

表殼：鉑金

尺寸：37.6 X 24.8毫米

機芯：9755MC手動上鏈

定價：55,000歐元 ●

Chanel J12 BLEU 38毫米藍寶石腕表

25年前，J12在製表界開創了一場美學革命，先後於2000年和2003年推出亮面黑色和白色的陶瓷表款。系列來到25周年，品牌首次以藍色霧面陶瓷演繹。藍色在Chanel時裝、彩妝甚至1932年Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列的珠寶盒上都可見蹤影。品牌表廠耗費5年時間調製出這種獨家色調，並一次過推出9款作品。當中J12 BLEU 38毫米藍寶石腕表，表圈和時標以58顆天然長階梯形切割明亮藍寶石點綴，另外也有特別尺寸的42毫米和28毫米款式。

表殼：藍色陶瓷

尺寸：38毫米

機芯：Caliber 12.1自動上鏈

定價：$1,086,000 ●

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25麥稈鑲嵌限量版腕表

2000年大抵是個好日子，Chopard表廠正是在當年創立。品牌以L.U.C 98.06-L型跳時機芯慶祝25周年，推出L.U.C Quattro Spirit 25限量版腕表，亦是品牌首次用上麥稈鑲嵌工藝製作表盤。機芯配備品牌獨家Chopard Quattro技術的4發條盒設計，提供8天動力儲存。腕表表殼跟品牌的珠寶一樣，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金製成。

表殼：18K玫瑰金

尺寸：40毫米

機芯：L.U.C 98.06-L手動上鏈

定價：$530,000 ●

Grand Seiko Evolution 9 系列Spring Drive U.F.A.機芯腕表

1969年Grand Seiko首次推出V.F.A.機械機芯（Very Fine Adjusted），能達至每月正負1分鐘的精準度；2004年推出的Spring Drive 9R65機芯，則實現每月正負15秒的精準度。今年品牌再次挑戰自己，以全新Spring Drive 9RB2機芯，創下每年正負20秒的驚人精準度，成為現今最精準的發條驅動腕表機芯，並冠上U.F.A.（Ultra Fine Accuracy）之名。新機芯增強了針對處理熟成3個月的石英製造和加工技術，並配合全新設計的IC晶片，以實現高度精準度。

表殼：950鉑金

尺寸：37毫米

機芯：9RB2自動上鏈

定價：$328,000 ●

Hermès Cut Le temps suspendu暫停時間腕表

去年品牌推出利落線條和大膽幾何表殼設計的Hermès Cut系列腕表，今年再下一城加推新功能表款。39毫米玫瑰金表殼內搭載H1912機芯驅動的「暫停時間」模組，按下8時位置按鈕可隱藏或顯示當下時間（隱藏模式下兩支指針會指向12時位置）。除了為個性鮮明的外觀加入詩意功能，表盤右下角的「小秒盤」亦每24秒以逆時針旋轉一圈，其用意並非指示時間，而是讓大家以另一方式感受時間。腕表設有不同款式，紅色表盤為限量版。

表殼：18K 5N玫瑰金

尺寸：39毫米

機芯：H1912自動上鏈

定價：$419,200 ●

Hublot Big Bang系列20周年紀念版Red Magic腕表

為慶祝Big Bang系列20周年，Hublot推出5款紀念版腕表。表殼經重新設計，採用獨特分層結構，讓人聯想到最早期的Big Bang系列特徵：收窄的表耳，滾花表圈邊緣以及系列獨有的輪廓造型。經鐫刻處理的表盤上飾有碳纖維靈感的浮雕圖案，搭配鉚釘式阿拉伯數字時標，時標上覆以Big Bang Unico腕表應用的Super-LumiNova夜光塗層。5個款式包括鈦金屬、King Gold、All Black、Magic Gold（18K陶瓷合金）和鮮紅色陶瓷Red Magic。

表殼：紅色陶瓷

尺寸：43毫米

機芯：MHUB1280 UNICO自動上鏈

定價：$238,800 ●

IWC飛行員萬年曆數字日期月份高性能計時腕表

IWC新款萬年曆腕表以瓷化鈦金屬（Ceratanium）展現全黑色設計，表殼、按鈕、表冠和表鏈均採用這種品牌研發的材質製成。瓷化鈦金屬以鈦合金為基礎，兼具鈦金屬的輕盈與結構，以及陶瓷般的硬度和抗刮特性，需放入烤爐高溫燒製成形。萬年曆以9時和3時位置的兩個大型金色數字盤顯示日期與月份，靈感來自1880年代推出的經典Pallweber懷表。儘管4個日期/月份顯示盤構成的機制複雜，用家只需使用表冠即可輕鬆調校。

表殼：瓷化鈦金屬

尺寸：43毫米

機芯：89802自動上鏈

定價：$665,000 ●

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Geographic腕表

1931年，日內瓦製表大師Louis Cottier開發出首款Heure Universelle裝置，大部分現代腕表的世界時間機制均源自他的發明。今年Jaeger-LeCoultre首次將世界時間複雜功能引入Reverso Tribute翻轉系列腕表，並搭載834型機械機芯，設有清晰易讀且方便設定的世界時間功能。將翻轉式表殼從表框中移出後，可推動表殼頂部的隱藏按鈕調校第2時區，操作簡單利落。

表殼：精鋼

尺寸：49.4 x 29.9 毫米

機芯：834手動上鏈

定價：$160,000 ●

Montblanc 1858 Geosphere年曆腕表限量版

Montblanc今年推出兩款全新1858 Geosphere年曆腕表限量版，配搭全新手動上鏈Minerva機芯。兩個大型視窗並排設計的日期功能位於12時位置，2時位置設校正按鈕可輕鬆調整日期。表盤外圍列出月份，並以紅色箭頭顯示當前月份。紅色箭頭是對智慧女神Minerva致敬，而7月也被Minerva一字取代，因為Minerva商標和箭頭正是在1887年7月30日註冊。表盤底部立體旋轉地球儀由工匠手繪而成，除了北半球，亦可應客戶要求提供南半球地球儀。

表殼：精鋼（18K白金表圈）

尺寸：42毫米

機芯：MB M14.58手動上鏈

定價：$342,000 ●

Oris Big Crown指針式日曆腕表Calibre 403

Big Crown指針式日曆腕表承載着Oris的歷史，其誕生可追溯至1930年代。腕表的設計初衷是為了滿足飛行員需求，必須確保在各種嚴苛環境下清晰讀時並輕鬆操作。Oris的解決方案是打造一款設計簡潔、功能實用的腕表。表盤採用醒目的大阿拉伯數字，特大表冠設計讓飛行員即使戴着手套，仍能輕鬆調校時間。今年推出源自表廠建築的赤陶色和綠色表盤，搭載Calibre 403自製機芯，備5日動力儲存和10年保用。

表殼：精鋼

尺寸：40毫米

機芯：403自動上鏈

定價：$27,800 ●

Panerai Luminor Marina Titanio PAM3325腕表

Luminor的名稱源自Panerai研發的夜光化合物，今年品牌為Luminor Marina加入全新的重要細節與技術特色，帶來鈦金屬與精鋼版本，並首次在恆常系列中採用Super-LumiNova X2夜光塗料。腕表搭載的全新P.980機芯加入了停秒功能，拉出表冠時擺輪會停止，方便用家精準設定時間，腕表防水性能也提升至500米。表帶與表扣採用品牌專利快拆系統PAM Click Release System，為首次於系列44毫米腕表中使用。

表殼：5級鈦金屬

尺寸：44毫米

機芯：P.980自動上鏈

定價：$74,800 ●

Parmigiani Toric Quantième Perpétuel腕表

一直以來，獨立製表師Michel Parmigiani對曆法腕表情有獨鍾。這次品牌為Toric系列推出重新設計的萬年曆表款。萬年曆表盤往往因為多樣資訊而顯得雜亂無章，Parmigiani卻嘗試簡化顯示。星期與日期共享一個指針盤，月份與閏年共享另一個，和諧地分佈於4時和8時位置的兩個計時盤上，3枚隱藏於表側的校正器可輕鬆調校日曆功能。新作備有18K玫瑰金表殼和暖金色表盤，以及950鉑金表殼配18K白金製成的晨曦藍表盤兩個款式。

表殼：950鉑金

尺寸：40.6毫米

機芯：PF733-18K手動上鏈

定價：$808,000 ●

Piaget Sixie腕表

今年Piaget向1960年代致敬，推出全新Sixtie系列。新表以黃金製作細節，其柔順表鏈由梯形鏈節交織而成，巧妙貼服於肌膚上，精緻雕琢的表圈條紋呼應品牌的Andy Warhol標誌表款設計。在緞面拉絲表盤上，鍍金時標、棒式指針與簡約羅馬數字設計和諧。Sixtie的咕𠱸梯形表殼挑戰視覺比例，也顛覆了常規，無論是單獨佩戴，或者搭配其他飾物，也能展現獨特個性。

表殼：18K玫瑰金

尺寸：29 x 25.3毫米

機芯：57P石英

定價：$248,000 ●

Patek Philippe編號5308G-001 四重複雜功能腕表

在2023年Patek Philippe東京鐘表藝術大展上，品牌推出以限量鉑金款式面世的編號5308P-010腕表，此款式最近成為品牌恆常腕表系列，換上白金表殼配襯冰藍色放射狀紋理表盤。腕表集三問、計時、追針秒計計時和瞬跳萬年曆功能於一身，單按鈕計時裝置位於表側2時位，用家可接連開始、停止和重設歸零功能（三段式計時秒功能）；4時位置按鈕用於控制追針計時秒針，按一下雙針計時秒針會停止運轉，再按一次即追回計時秒針。

表殼：18K白金

尺寸：42毫米

機芯：R CHR 27 PS QI自動上鏈

定價：$9,539,800 ●

Roger Dubuis Excalibur Monobalancier雙逆跳日曆腕表

早於2000年代品牌成立初期，Roger Dubuis便開創先河，將玫瑰金與珍珠貝母運用於男士腕表。今年為慶祝品牌30周年推出的腕表亦採用相同配置，並推出尺寸較小的40毫米直徑設計。逆跳是品牌腕表中常見的功能，新表也搭載雙逆跳系統，透過凸輪、齒條、鎖爪與彈簧的精密協作，令日曆指針沿着半圓形刻度滑動，並在周期結束時瞬間歸零。

表殼：18K玫瑰金

尺寸：40毫米

機芯：RD840自動上鏈

定價：$474,000 ●

Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕表

在表展開鑼前夕，業界已有風聲漏出說Rolex將會發表全新系列，Land-Dweller最終亦一如大家所料面世。Land-Dweller表款備有36和40毫米兩種尺寸，當中包括至少32項專利申請和專利，其中18項為此表款專屬。新款纖薄紀念型（Flat Jubilee）表帶與蠔式表殼無縫相接，交替點綴磨光與高科技磨砂表面。表帶外側鏈節和中層表殼的頂部邊緣經倒角與磨光處理。表圈飾以三角坑紋或鑽石，襯托表盤上細節精緻的蜂巢圖案表盤。

表殼：950鉑金

尺寸：40毫米

機芯：7135自動上鏈

定價：$518,900 ●

TAG Heuer Monaco雙追針計時腕表 F1 限量版

TAG Heuer在2025年重磅回歸，再次擔任一級方程式大賽官方計時，並推出Monaco雙追針計時腕表F1限量版。腕表用上Calibre TH81-00自動上鏈追針計時機芯，是品牌最輕盈和先進的機芯之一。追針功能可同時測量兩組時間間隔，適用於測量多圈賽事或追蹤同步進行的運動賽事。機芯的自動擺陀以磨砂裝飾與手工繪製的紅白相間賽道路緣設計點綴；橋板上則飾有手工打造的方格旗雕紋與拋光倒角，展現品牌對極致打磨工藝的追求。

表殼：白色陶瓷

尺寸：41毫米

機芯：Calibre TH81-00自動上鏈

定價：$1,280,000 ●

Tudor Black Bay 58腕表

雖然Tudor每年也以Black Bay為主打，但每次推出的新款仍然教人心動。今年品牌為Black Bay 58系列搭載大師天文台精密時計認證（METAS）機芯，以酒紅色外觀亮相，並首次搭配裝有帝舵表T-fit帶扣的五鏈節表帶。METAS認證涵蓋走時精準度、抗磁能力、防水性能和動力儲備等性能，其中包括腕表每日平均走時誤差不得超過5秒（0至+5），較瑞士官方天文台認證（COSC）對單一機芯每日平均誤差標準（-4至+6）減少一半。

表殼：精鋼

尺寸：39毫米

機芯：MT5400-U自動上鏈

定價：$35,800 ●

Ulysse Nardin Diver [AIR]腕表

Ulysse Nardin今次帶來製表史上最輕盈的機械潛水表Diver [AIR]。腕表整體重量減輕至52克，機芯經過大幅度鏤空設計，內部空間中80%為空隙，卻足以承受重力加速度高達5000g的衝擊力。機芯和表殼中層採用90%回收再生鈦金屬，表側採用Nylo-Foil尼龍纖維材質，由60%Nylo聚酰胺材料和40%碳纖維組成，比傳統碳纖維材質更加輕盈。

表殼：回收再造鈦金屬材質、Nylo-Foil尼龍纖維

尺寸：44毫米

機芯：UN-374自動上鏈

定價：36,800瑞士法郎（約350,991港元） ●

Vacheron Constantin閣樓工匠Solaria超卓複雜功能腕表

Solaria是Vacheron Constantin至今最為精妙複雜的腕表，由1521枚手工零件製成，配備41項複雜功能。表盤正面設4個計時盤，其中兩個可同時顯示5種功能，背面則結合星空圖和計時功能。除了萬年曆、陀飛輪、報時、追針計時等功能，腕表也能顯示潮汐、太陽位置、日出日落時間等，機芯零件用上倒角打磨、Brouillage裝飾、圓形環紋、粒紋飾面、鏡面拋光、啞面拋光、噴砂、緞面拋光太陽放射紋共9種修飾打磨。

表殼：18K白金

尺寸：45毫米

機芯：3655手動上鏈

定價：未定價 ●

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Pont des Amoureux Clair de Lune腕表

之前Van Cleef & Arpels曾推出以四季為主題的Pont des Amoureux表款，表盤上的一雙情人在春夏秋冬的背景上，以不同造型在橋上碰面。今年的新作以一天內的4個不同時分為背景，這對情人不再更換衣著造型，而是在不同的晝夜背景下相聚。其中Clair de Lune款式以月夜為主題，暗藍表盤中掛着一皎明月，表帶鑲嵌漸變藍色藍寶石，呼應表盤上的浪漫夜色。每踏正12時，情人會在橋的中央團聚，親吻3分鐘。

表殼：18K白金

尺寸：38毫米

機芯：Valfleurier Q020自動上鏈

定價：$3,060,000 ●

Zenith G.F.J.腕表

今年是Zenith面世160周年，品牌以其屢獲殊榮的135機芯為主角，帶來全新G.F.J.腕表。當年專為天文台精密計時測試而製作的135-O版本機芯，共獲得超過235個計時獎項，在製表史上創下無可比擬的紀錄，當中包括1950年到1954年連續5次在Neuchatel天文台腕表類別中獲得一等獎。G.F.J.腕表的名字源自品牌創辦人Georges Favre-Jacot的縮寫，藍色表盤由表廠建築的「磚塊」麥穗紋飾、青金石和珍珠貝母組成，營造豐富層次。

表殼：950鉑金

尺寸：39.15毫米

機芯：135手動上鏈

定價：$387,000 ●

查詢：A. Lange & Söhne 2462 2538 Baume & Mercier 2723 1830 Bell & Ross 2545 4577 Bremont 2395 0628 Bvlgari 2370 4122 Cartier 8105 5008 Chanel 3622 5288

Chopard 2973 0611 Grand Seiko 2722 6995 Hermès 2525 5900 Hublot 2781 2728 IWC 2668 5456 Jaeger-LeCoultre 2918 4388 Montblanc 2320 9215 Oris 9011 8916

Panerai 8200 3033 Parmigiani 2147 8400 Piaget 2530 2188 Patek Philippe 2317 7866 Roger Dubuis 2918 9368 Rolex 2249 8888 TAG Heuer 2295 0200 Tudor 2249 8833

Ulysse Nardin 2312 2008 Vacheron Constantin 2585 7272 Van Cleef & Arpels 2522 9677 Zenith 2111 4126

文：張曉冬

圖：品牌提供

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com