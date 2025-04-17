SHOWCASE：Dal 1925系列迎接百周年 糅合高訂工藝 T恤熱褲也優雅

【明報專訊】Fendi的2025春夏系列，是前品牌高訂和女裝藝術總監Kim Jones的告別作。系列於2024年9月的時裝周發布，其設計卻是為了迎接2025年Fendi創立百年的大日子，因此Kim Jones以1920年代的時尚為靈感，將系列命名為Dal 1925（自1925年起），紀念Fendi誕生的一年。1920年代的衣著、設計、裝飾和思想都極受現代主義的影響，因此系列試圖將當時和現世、成衣的機械生產技術和高訂的手工藝交融，糅合兩個盛世的氛圍和技術。華麗的刺繡、提花裝飾遍佈整個系列，落在以絲綢和柯根紗等貴氣用料製成的日常服中，令T恤熱褲也變得高貴優雅，部分造型襯以Fendi與Red Wing的聯乘短靴，更顯卓爾從容又豪邁的個性。

文：溫兆明

模特兒：Ana C（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam ●

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經典肩袋 隨性自在

1990年代面世的Fendi Baguette手袋風靡一時，至今依然是品牌歷久不衰的經典單品。今季重點Mamma Baguette是向Fendi創辦人和女當家Adele Casagrande Fendi致敬之作，造型較Silvia Venturini Fendi於1997年設計的經典肩袋更寬大，雖保留Baguette原設計的風格和特色，但Mamma Baguette的內籠容量更大，感覺亦更隨性自在。新款換上柔軟細膩的納帕軟皮，袋口的索帶令袋款別樹一格。（圖E）●

查詢：Fendi 2524 1339（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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