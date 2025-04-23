WATCHOUT：結合雕刻 微繪 鑲嵌 工藝表方寸間訴說故事

【明報專訊】上周為大家介紹了Watches and Wonders表展中一眾品牌的年度主打腕表，不少也以功能機械為重點。但除了講求實用和複雜功能，工藝裝飾也是高級機械腕表非常重要的元素。以下精選4枚在表展亮相、令人歎為觀止的工藝腕表，各自結合雕刻、微繪、鑲嵌等工藝，在方寸的表盤空間上發揮想像力，各自講述品牌和腕表相關的歷史。一枚好的腕表不單止準確報時，更能夠說好一個故事。

Chanel：表盤上的彩妝品

除了Bleu表款，品牌今年也推出了向彩妝世界致敬的Chanel Blush限定腕表系列。

Gabrielle Chanel早於1920年代已推出N°5香水和精緻的彩妝產品。蜜粉和唇膏置於黑色漆面盒子之中，增添產品魅力。品牌腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt從這些產品中汲取靈感，將彩妝品的設計風格應用到腕表上。他認為深邃的黑色亮漆與豐盈的深紅或柔粉色調相得益彰，流露藝術氣息。但各款調色盤、化妝筆、化妝掃、顏料和質感，要如何在高級製表中呈現？

在Mademoiselle Privé Pincushion“Beauty Art”腕表中，表盤上以超現實主義風格描畫出Mademoiselle的雙手，旁邊點綴她的彩妝用品，並與鑲嵌鑽石和珍珠的微型頸鏈交織出美妙畫面。雙手圖案以金質製作，各鑲嵌一顆粉紅藍寶石「戒指」。Les Cadraniers de Geneve工作坊為作品添上精緻細節，微型唇膏管、眼影盤、指甲油和腮紅等，以琺瑯微繪方式在鍍黑金質表盤重現，表盤鑲嵌共120顆鑽石和234顆黃金圓珠，做工細緻。●

Hermès：吐舌頭的頑皮小馬

由生產馬具起家到現時成為頂級一線品牌，Hermès在各類型產品中也可以找到跟馬匹緊密的關聯，例如1978年誕生的 Arceau腕表，其圓形表殼便搭配不對稱馬鐙造型表耳。品牌亦經常找來藝術家設計以馬為主題的絲巾圖案，例如Dimitri Rybaltchenko在Rocabar de rire絲巾中想像的頑皮馬兒。

品牌鐘表部門將這幅絲巾圖案移植到表盤上，但並非簡單的搬字過紙，而是以雕刻、微繪和馬鬃毛鑲嵌工藝，重新詮釋這隻頑皮的動物。鐫刻工匠使用傳統的雕鑿刀具精雕馬匹，呈現立體深度。微繪畫家尋找適合的色調，將顏料層層塗繪於其上，每層顏料均需入窰烘乾，逐步呈現獨特色彩、體積與細節。最後鑲嵌工匠精心挑選不同顏色的駿馬鬃毛，將其剪下，然後一根一根鑲黏在黃銅底盤上，讓人聯想到品牌馬具傳統的條紋和流蘇毛氈。

但最有趣的是表盤中的馬匹舌頭，它並非固定設計，平時會隱藏在馬匹的口中，當大家按下表殼9時位置的按鈕，彈簧結構會隨之驅動，讓馬兒伸出舌頭散發品牌獨有的法式玩味。●

Jaeger-LeCoultre：翻閱波斯馬球史詩

跟馬球運動息息相關的Reverso腕表，一向是Jaeger-LeCoultre備受歡迎的系列。馬球運動可追溯至2000多年前的古波斯，曾在波斯史詩《列王紀》（Shahnameh）中記錄下來。駿馬在波斯文化中被視為神聖的化身，也是戰鬥、狩獵和運動競技等活動的主角；而馬球運動則體現騎手與坐騎之間人馬合一的和諧與默契。

今次品牌推出4款全新Reverso Tribute Enamel翻轉系列琺瑯腕表《列王紀》特別版。《列王紀》書寫於10至11世紀。4款腕表的背面各飾有一幅微繪作品，重現16世紀為波斯國王Shah Tahmasp創作的《列王紀》版本中的精美插圖，巧妙捕捉啟發系列的馬球運動精髓。

Reverso Tribute Enamel 翻轉系列琺瑯腕表結合琺瑯微繪、金箔雕花、大明火琺瑯和扭索飾紋等4種傳統手工技藝。在表盤正面，工匠先在擁有百年歷史的古老車牀上以人手加上扭索飾紋，再覆以大明火琺瑯裝飾。至於表背的4幅畫作，皆以駿馬為主角，體現馬在波斯文化中的重要地位。裝飾表背的工序極具挑戰，首先要將原版畫作縮小。原作尺寸為 48×32 厘米，以纖細線條描畫並蘊含微小細節，要在面積僅 2 平方厘米的表蓋空間重現並非易事，亦需複製由數十種色彩相互交織的豐富色彩。金箔雕花工藝則將24K純金金箔剪切成完全符合所需圖案形狀和大小的碎片，呈現原版波斯微繪藝術作品中運用金箔裝飾的傳統技藝，令畫面閃耀璀璨金光，整個表背的裝飾工序需要100小時。當大家翻轉腕表表背時，也像是翻開一頁波斯的馬球歷史。●

Vacheron Constantin：向日內瓦鐘樓致敬

早在18世紀，日內瓦已是鐘表和珠寶製作以及裝飾藝術品的重鎮，多年後的今日也成為舉辦表展的重地。在1755年，Jean-Marc Vacheron在日內瓦簽署了他的第一份學徒合約，標誌着Vacheron Constantin品牌的開端。為致敬品牌270年的製表技藝與美學，品牌Les Cabinotiers閣樓工匠系列推出3款獨一無二腕表，向跟品牌有着深厚淵源的日內瓦歷史地標Tour de l'Île鐘樓致敬。此鐘樓位於羅納河中央的小島上，是13世紀為保衛當地而修建的防禦城堡遺蹟。作為連接南北歐的重要關卡，這座橋樑讓日內瓦成為歐洲貿易的主要樞紐，為早期繁榮奠定了基礎。

Jean-Marc 1843年時在Tour de l'Île鐘樓內設立製表工坊，至1875年工坊遷至約100米外的Quai des Moulins，1906年則在鐘樓內開設首間品牌專賣店。為紀念這段歷史推出的3款獨一無二腕表，均以此鐘樓為表盤設計，在33.6毫米直徑的表盤中還原建築細節。其中機刻雕花和大明火微繪琺瑯表盤款式，重新詮釋了20世紀初由Charnaux攝影和明信片出版工作室創作的插圖。

製表師在繪製表盤圖案時，以簡單的黑色線條勾勒周遭建築物，突顯鐘樓外觀。纖細的黑色建築物輪廓以手工機刻雕花工藝繪製，極為考驗工匠的靈巧度，需交替運用兩款分別用以雕刻直線和勾勒曲線與圓形的手動機刻雕花機，需約16小時才能完成。表盤中央的鐘樓以大明火微繪琺瑯工藝繪製，微繪琺瑯需逐層疊加色彩，先塗覆一層白色底釉打造出光滑的表面，再逐層上色，最後塗上兩層透明底釉。每層琺瑯需在逾800度的高溫下燒製，需經過9次燒製共40小時才能做到充滿光澤和立體的效果。●

查詢：Chanel 3622 5288 Hermès 2525 5900 Jaeger-LeCoultre 2918 4388 Vacheron Constantin 2585 7272

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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