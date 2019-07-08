知多啲：你抑鬱嗎？網上自我測試

抑鬱徵狀——經常失眠、感到疲倦、對活動失去興趣、有很多負面思想，甚至有自殺念頭，可能患有抑鬱症。（明報製圖）

【明報專訊】抑鬱症是常見的情緒困擾。根據醫管局統計，本港有超過30萬人患上抑鬱症。患者會感到情緒低落，會持續幾星期甚至幾個月變得思想負面，失去興趣或動力，因而影響生活功能。

心理學界和醫學界普遍認為抑鬱症是生理、心理和環境因素互相影響而引起，包括腦部傳遞物失調、家族遺傳（生理）、思想謬誤（心理）和生活壓力（環境）等。

經歷抑鬱症的人會出現不同的身體反應，行為受到影響，思想變得負面，久而久之，這3個範疇會互相影響，因而形成一個惡性循環，令情緒困擾一直持續。

身體反應：感疲倦、失眠或嗜睡、體重驟變、專注力下降、心情煩躁、食慾增加或減少

行為：處事模式和以前不同，例如：對活動失去興趣、行動或說話比平時遲緩、表現退縮

思想：大多為負面想法，如感到內疚、覺得自己無用、覺得情况會變差、對將來沒有希望、有自殺念頭

抑鬱及焦慮情緒自我測試：bit.ly/2Zos43p

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電郵：egps@nlpra.org.hk

網址：www.egps.hk

註：以上內容僅供參考，如有疑問，應尋求臨牀心理學家或精神科專科醫生專業意見及以其診斷為準

資料來源：新生精神康復會