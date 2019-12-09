衛生處方：外傭免費打麻疹針 全家受惠

接種疫苗——接種疫苗是預防麻疹最有效而安全的方法。（資料圖片）

【明報專訊】衛生署為外籍家庭傭工（外傭）免費提供麻疹疫苗補種計劃延長至2020年2月中。家中外傭如果從未接種麻疹疫苗或仍未接種第二劑麻疹疫苗，應盡快安排接種，既可以保護傭工本人及其親友，同時亦保護僱主和由傭工照顧的長者、孕婦及幼兒，減低因感染麻疹而引致嚴重併發症的風險。

為什麼要接種麻疹疫苗？

麻疹經飛沫或接觸病人的鼻喉分泌物傳染，是一種高傳染性疾病。病情嚴重者的中耳、肺部及腦部會受影響，引致併發症甚至死亡。懷孕期感染麻疹可導致流產、早產及嬰兒出生時體重過輕等。

外傭如果感染麻疹，可能會將疾病傳染給親友、僱主及其家人，尤其是未曾接種麻疹疫苗的嬰兒。接種疫苗是預防麻疹最有效而又安全的方法。對麻疹未有免疫力的外傭都應接種兩劑疫苗。

哪些人士符合麻疹疫苗補種計劃資格？

這次補種計劃下，在香港工作且沒有化驗證明有免疫力並符合以下情况的外傭，可免費接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR疫苗）：

1. 1967年或以後出生，沒有接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過經化驗證明的麻疹；或

2. 能出示對麻疹沒有免疫力的化驗證明

不清楚自己曾否接種兩劑麻疹疫苗或不確定曾否感染麻疹，可向醫護人員查詢。提提大家，婦女在接種疫苗後3個月內不宜懷孕，應採取妥善的避孕措施。

外傭如果想參加麻疹疫苗補種計劃，

有什麼手續？需要預約嗎？

外傭可瀏覽衛生防護中心網站，查閱指定診所或外展接種地點的名單，透過電話或WhatsApp查詢及報名。位於新界區的接種服務只提供至本月中，但直至2020年2月中，仍可以選擇到港島或九龍區的指定地點接種疫苗。

前往接種疫苗時，要帶備僱傭合約或工作簽證，以及香港身分證或護照；接種前醫護人員會替外傭評估，包括有無需要、是否適合接種MMR疫苗。外傭在接種第一劑MMR疫苗後，必須於當天預約4星期後接種第二劑疫苗。接種MMR疫苗後記緊要妥善保存接種記錄卡。

了解更多詳情及預約接種：

www.chp.gov.hk/tc/features/102004.html

文：唐雅頴（衛生署高級醫生（疫苗資助計劃））