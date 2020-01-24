知多啲：沙律「魔鬼」在醬汁 DIY宜用初榨橄欖油

【明報專訊】沙律菜近乎零脂肪，一定好健康？

小心魔鬼在細節！不要小看一湯匙（15毫升）的沙律醬、蛋黃醬的熱量：（見表）

註冊營養師陳可兒建議，最好挑選菜與醬汁分開的沙律，減少脂肪吸收；避免高脂配菜如芝士、煙肉麵包粒、火腿。如果喜歡較厚身的沙律醬，可使用希臘乳酪取代高脂的蛋黃醬或白汁。

自行調製醬汁的基礎配搭：

．黃芥末+蜜糖+橄欖油

．橄欖油+黑醋

．橄欖油+青檸/檸檬汁

橄欖油含不飽和脂肪酸、豐富的脂溶性維他命及抗氧化物，建議選擇特級初榨橄欖油（extra virgin olive oil），因不加熱的榨取，減少營養和抗氧化物流失；但每日用量應不多於2湯匙（30毫升）。至於新興的牛油果油、杏仁油、核桃油，營養成分差異很小，均含有良好的單元不飽和脂肪、抗氧化劑、維他命E，消費者可以根據自己的口味選擇冷壓油。

長者小孩孕婦病患 不宜生吃

不過，沙律菜未經烹煮，存有感染沙門氏菌、大腸桿菌及李斯特菌的風險，黃蘊芝提醒，長者、孕婦、小孩、患病人士要小心，不建議進食未經煮熟的沙律菜。陳可兒最後提醒，健康的一餐應該包含碳水化合物、蛋白質與小量健康脂肪。沙律可以當正餐，但需配搭足夠蛋白質及碳水化合物，以達至營養均衡。

■DIY沙律推介

烤雞牛油果沙律配健康酸辣醬（4人分量）

1人熱量：367千卡

沙律：

羅馬生菜 2杯、菠菜 2杯、小番茄 1杯、牛油果（薄片） 1個

碳水化合物：黑豆（罐頭） 1杯、粟米 1杯

蛋白質：雞胸肉 4片

沙律醬：

橄欖油 2湯匙、鮮檸檬汁 1/3杯、香菜（切碎） 4湯匙、大蒜（切碎） 2瓣、紅辣椒片 小量、鹽 1茶匙、原味希臘乳酪 1/4杯