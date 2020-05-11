【明報專訊】■預備動作：抱球

■以下示範八段錦的8個動作，每一式之前，做抱球動作預備。

■第一式：兩手托天理三焦

雙手放小腹抱球，慢慢上舉，翻掌至頭頂，抬頭仰天，雙手放下還原

作用：預防肩頸痛患

■第二式：左右開弓似射雕

雙腕交叉放胸前，左腳踏橫左手畫圓伸展，左手食指朝天，右手拉弓，勢隨腰轉換右式

作用：鍛煉前臂和手部肌力

■第三式：調理脾胃需單舉

雙手放小腹抱球，左手向上舉，右手下壓，兩掌對拉，換臂重複動作

作用：調理脾胃和臟腑經絡

■第四式：五勞七傷往後瞧

雙手放小腹抱球，手臂打開向內旋，膊頭張開，並翻掌，頭同時左轉；重複動作，頭向右轉

作用：改善頸部及腦部血液循環

■第五式：搖頭擺尾去心火

站穩，手掌放膝上，上身壓下並向左畫一圈，再向右畫一圈

作用：擺動尾龍骨及搖頭，活動頸、腰、髖關節

■第六式：兩手攀足固腎腰

舉手至頭頂，手沿頭下按胸前，翻掌轉向背後，沿腰臀向下掃至腳

作用：伸展軀幹，活動腰背肌肉

■第七式：攢拳怒目增氣力

雙手握拳放腰間，睜大眼睛，出拳，打開手掌，轉動手腕，收拳；換手重複動作

作用：强健筋骨，增氣力

■第八式：背後七顛百病消

雙腳站穩，提起雙腳腳踭，放下

作用：提升平衡能力

■示範：陳佩宜（聖雅各福群會物理治療助理）

■註：健康人士，視乎個人體質，全套動作建議做1至3次。