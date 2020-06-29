童年遭性侵遺害深遠 性濫交背後 或藏悲慘經歷

【明報專訊】從不同兒童遭性虐待的真實個案中，可以了解到，被性侵犯的兒童會出現「性化」人際關係，表徵是性濫交。受虐兒童一直背負沉重代價，影響個人發展。

在中國人社會，性並不容易說出口，更不容易公開談論。但兒童被性侵的個案經常發生，為了孩子的安全，需要加強保護兒童的法例，使孩子安全成長發展、學習正確性教育，並及早辨認有風險的兒童和家庭。

■個案：至親伸狼手 陷抑鬱深淵

遭父強姦出走 身體換容身之所

美芬（化名）於28歲時向社工求助，因為她過去14年活在童年被父親性侵犯的陰霾下，十分痛苦。現在找到可以付託一生的人，卻因為過往的性行為而內疚不已。美芬14歲時被父親強姦，她事後告訴母親卻不獲信任，反遭父親責備和虐打。

她之後離家出走，曾住在朋友家中，後來因為居無定所，只好住在不同的男友家中。她形容過去十多年的性濫交，是以身體去綁着每一段關係，或是交換不被遺棄，或是去控制他人。她討厭性事，但是又無法擺脫那種毫無選擇的意念，身體感覺如行屍走肉。她吸毒、患上性病、多次墮胎。美芬對過去的性濫交行為難以啟齒，多次輕生不果。她的自我形象低劣，患上抑鬱。

被哥哥性侵2年 婚後性厭惡

小穎（化名）是個年輕的事業型女性，因希望和丈夫生兒育女而苦惱不堪，向社工求助時，透露童年被哥哥性侵的經歷。小穎家庭十分重男輕女，她8歲時，13歲的哥哥間中在晚上走上她的牀，最初是撫摸她的私處，哥哥說是遊戲，小穎縱使不喜歡亦只好忍受。之後兩年間，小穎一直被哥哥性侵，因為不明白性交之事，而且父母一直冷待她，所以沒有告發。直至她的妹妹發現，小穎才勇敢告知父母，奈何父母不相信，反責備她發瘋，把她鎖在房內好幾天。她難過得生病了一段時間，哥哥之後去了外國讀書。

小穎上中學後，認識了不同的男朋友，亦開始有性行為，大學時期更有多個性伴侶。投身社會後，因為自尊感低，不能肯定自我的能力，為了獲得升遷機會而和上司發生婚外情。後來認識了現在的丈夫，她形容丈夫像在地獄中救了她的天使。可是當了人妻後，她對性卻極之厭惡，漸漸產生性壓抑和性逃避造成性障礙等情况。小穎的自我形象十分低落，亦患上憂鬱。

沉迷色情資訊 向小女孩下手

13歲的智明（化名）的母親向社工求助，因為懷疑智明非禮了父母好朋友的5歲女兒。智明把小女孩帶到房中玩除衫遊戲，被人發現。智明是資優生，但人際關係不好。他說大約4個月前偶然在網上認識了一些網友，大談色情資訊，還給他看很多成人網站，他開始沉迷，想找對象嘗試性行為，在學校主動接觸女同學，發展性關係不果，最後控制不了，想向小女孩入手，被發現後感到羞愧、抑鬱，曾想自殺。

■怕無人信 啞忍性侵

世界衛生組織（WHO）調查指，全球每5個婦女中有1個、每13個男性中有1個，自述兒時受過性虐待。聯合國兒童基金會指，在亞太區調查顯示，虐待兒童的代價，以2004年為基礎，共損失了160億美元（約1240億港元），是該地區GDP的2%。

自我形象低劣 社交退縮

根據社會福利署在2019年1至3月的虐兒數據顯示，全部個案中施虐者為父母的有153宗（62.7%）、同學／朋友／朋輩29宗（11.9%）、沒有關係人士20宗（8.2%）、繼父母10宗（4.1%）、補習導師／教練9宗（3.7%）、未能識別人士為9宗（3.7%）等等。虐兒個案中，有75宗屬兒童性虐待，佔所有虐兒個案種類的31.6％。

防止虐待兒童會在2018年8月至2019年2月，向全港中小學生及家長做問卷調查，訪問了465名兒童及208名家長。逾20%受訪兒童懷疑自己曾被侵犯，卻只有14.8%的人曾經求助。當中13%人稱求助後對方亦不能提供幫助，更有人因此放棄求助。調查指出，6.9%受訪兒童表示如不幸遭性侵，不會尋求協助，主要擔心無人相信自己，其次為對事情感羞恥。兒童及家長普遍認為性侵兒童的人多為陌生人、鄰居及教練等。

兒童的反應可以明白，他們被性侵犯者要脅、恐嚇或矇騙，誤認為是因自己做錯導致被性侵；因而自責和恐懼而產生不能說出的秘密。他們要獨自負擔其他人的責任和情緒。所以兒童性虐待與其他虐待比起來，有更多長期後遺症，例如缺乏安全感和信任感、自我形象低劣、憂鬱、歇斯底里、解離性徵狀、社交退縮、人際關係不良（性化人際關係）、學業成績及認知發展不佳、藥物濫用、創傷後壓力障礙症、性濫交、過度自慰及性壓抑、性逃避造成性功能障礙等。

勿忽略性濫交、性好奇原因

而性化人際關係表徵是性濫交，單以行為而論，容易使人誤以為青少年對性好奇、性活躍，或自我控制能力低等問題。若忽略行為背後的真正原因，受虐兒童一直會背負沉重代價，影響個人發展，為社會帶來影響。

在中國人社會，性依然不容易說出口，更不容易正式公開談論。但是兒童被性侵的個案經常發生，為了孩子的安全，首先我們要確認兒童是社會的未來，保護兒童，尊重兒童的基本權利，加強保護兒童的法例，使他們在社會上安全成長發展、學習正確性教育，以及早辨認有風險的兒童和家庭。避免兒童被虐待而產生長遠影響和後遺症，以至社會付出昂貴代價。多個國際組織提倡了不同指引，目標是減少兒童被性虐待的風險，改善保護兒童機制，包括以兒童為重心、以父母為重心、教育為本，配合社會資源分配、政府政策及法例的修改等。

文：陳倩嫻（香港中文大學社會工作學系講師）

編輯：王翠麗

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